Una figura de la Selección Argentina elogió a Paredes por su gran momento en Boca: “Lo que jugás”

El Xeneize consiguió su tercera victoria consecutiva en su visita a Aldosivi y uno de los jugadores más destacados de los de Russo fue el ex Roma.

Por Lautaro Toschi

Leandro Paredes
© Prensa BocaLeandro Paredes

Luego de un comienzo de semestre complicado, el Boca de Miguel Ángel Russo empezó a tener resultados. Luego de las victorias ante Independiente Rivadavia y Banfield, el Xeneize visitó a Aldosivi en Mar del Plata y se trajo los tres puntos. Eso hizo que escale puestos en la tabla de la Zona A del Torneo Clausura -quedó tercero- y también en la anual, donde superó a Rosario Central y terminó la fecha solamente un punto debajo de River. Una de las figuras de los de la Ribera ante el Tiburón fue Leandro Paredes.

Boca tenía la necesidad de ganar para ratificar las victorias de los últimos dos partidos. Miguel Ángel Russo decidió llevar a todo el plantel a Mar del Plata en un claro gesto de unión y a la hora de armar el once inicial se inclinó por los que mejor lo venían haciendo. En la mitad de la cancha, el eje estuvo compartido entre Leandro Paredes y Rodrigo Battaglia, quienes completaron un encuentro más que correcto ante un rival que no tuvo tantas herramientas para lastimarlo.

El posteo de Edinson Cavani tras la victoria de Boca ante Aldosivi: “Gran trabajo”

Cuti Romero elogió a Leandro Paredes

Leandro Paredes compartió una publicación en su cuenta de Instagram tras la victoria de Boca ante Aldosivi y fueron varios los jugadores que se la comentaron, entre ellos el Cuti Romero, amigo del volante con quien comparte plantel en la Selección Argentina hace años. El marcador central que sedesempaña en Tottenham le escribió: “Lo que jugás, Leandro”, acompañado del emoji de unas manos aplaudiendo. También se pueden observar comentarios de Lautaro Di Lollo -quien abrió el marcador en el Minella- y de Rodrigo Battaglia, quien convirtió el segundo de la jornada.

Paredes, a la Selección Argentina

Tras la victoria de Boca ante Aldosivi, Leandro Paredes se sumará a la Selección Argentina, que afrontará las últimas dos jornadas de Eliminatorias Sudamericanas. El próximo jueves 4 será el turno de recibir a Venezuela en el Estadio Monumental, mientras que el martes 9 será la última fecha frente a Ecuador en Guayaquil. Se estima que Paredes sume minutos en ambos partidos ya que es de los volantes que Scaloni tiene mejor en su consideración.

La llamativa decisión de Miguel Ángel Russo con los jugadores de Boca tras la victoria ante Aldosivi

Tras el triunfo de Boca ante Aldosivi, Russo confesó que se quedó con las ganas de poner a un jugador: “No encontré el momento”

lautaro toschi
Lautaro Toschi

