El posteo de Edinson Cavani tras la victoria de Boca ante Aldosivi: “Gran trabajo”

Boca sigue con su levantada futbolística y por la séptima fecha del Grupo A del Torneo Clausura le ganó 2 a 0 a Aldosivi en Mar del Plata con goles de Lautaro Di Lollo y Rodrigo Battaglia, por lo que se asentó en los primeros puestos de su zona y también en la tabla anual para clasificar a la próxima Copa Libertadores.

Luego de este triunfo, que fue el tercero consecutivo para los dirigidos por Miguel Ángel Russo, Edinson Cavani, el capitán del Xeneize, publicó un posteo en su cuenta de Instagram, en donde no solo celebró sumar nuevamente de a tres, sino que también destacó la labor de sus compañeros.

“Seguir y seguir.+3. Gran trabajo de todos…”, escribió el delantero uruguayo que jugó los 90 minutos del encuentro, junto a una serie de fotos en las que está junto al plantel del Xeneize celebrando los goles y otras imágenes suyas disputando el balón con contrincantes del Tiburón.

El posteo de Cavani tras la victoria de Boca.

En los comentarios de esta publicación, los hinchas del elenco de la Ribera le dejaron mensajes de apoyo al experimentado futbolista, a pesar del flojo rendimiento que tiene de cara al arco, debido a que solamente pudo convertir cuatro goles en 20 partidos en lo que va del año.

Tras esta victoria, al igual que el resto de sus compañeros, Cavani fue licenciado por Russo y tendrá dos días libres, por lo que regresarán a las prácticas el próximo miércoles, cuando el Xeneize empezará a preparar el duelo contra Rosario Central por la octava fecha del Clausura.

¿Cuándo vuelve a jugar Boca?

El envión que trae aparejado para Boca el hecho de haber sumado tres victorias consecutivas se cortará irremediablemente por no haber fecha el próximo fin de semana producto del desarrollo de la última doble fecha de Eliminatorias CONMEBOL.

Así las cosas, el Xeneize recién volverá a jugar el próximo domingo 14 de septiembre, visitando en el Gigante de Arroyito a Rosario Central por la octava fecha del Clausura 2025, a partir de las 17.30hs.

