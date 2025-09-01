Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

El posteo de Edinson Cavani tras la victoria de Boca ante Aldosivi: “Gran trabajo”

El uruguayo felicitó a sus compañeros por un nuevo triunfo, que acomodo al Xeneize tanto en el Clausura como en la tabla anual.

Por Marco D'arcangelo

Edinson Cavani, delantero de Boca.
© GettyEdinson Cavani, delantero de Boca.

Boca sigue con su levantada futbolística y por la séptima fecha del Grupo A del Torneo Clausura le ganó 2 a 0 a Aldosivi en Mar del Plata con goles de Lautaro Di Lollo y Rodrigo Battaglia, por lo que se asentó en los primeros puestos de su zona y también en la tabla anual para clasificar a la próxima Copa Libertadores

Luego de este triunfo, que fue el tercero consecutivo para los dirigidos por Miguel Ángel Russo, Edinson Cavani, el capitán del Xeneize, publicó un posteo en su cuenta de Instagram, en donde no solo celebró sumar nuevamente de a tres, sino que también destacó la labor de sus compañeros. 

Seguir y seguir.+3. Gran trabajo de todos…”, escribió el delantero uruguayo que jugó los 90 minutos del encuentro, junto a una serie de fotos en las que está junto al plantel del Xeneize celebrando los goles y otras imágenes suyas disputando el balón con contrincantes del Tiburón. 

El posteo de Cavani tras la victoria de Boca.

El posteo de Cavani tras la victoria de Boca.

En los comentarios de esta publicación, los hinchas del elenco de la Ribera le dejaron mensajes de apoyo al experimentado futbolista, a pesar del flojo rendimiento que tiene de cara al arco, debido a que solamente pudo convertir cuatro goles en 20 partidos en lo que va del año.

Tras esta victoria, al igual que el resto de sus compañeros, Cavani fue licenciado por Russo y tendrá dos días libres, por lo que regresarán a las prácticas el próximo miércoles, cuando el Xeneize empezará a preparar el duelo contra Rosario Central por la octava fecha del Clausura.

Publicidad

¿Cuándo vuelve a jugar Boca?

El envión que trae aparejado para Boca el hecho de haber sumado tres victorias consecutivas se cortará irremediablemente por no haber fecha el próximo fin de semana producto del desarrollo de la última doble fecha de Eliminatorias CONMEBOL.

Así las cosas, el Xeneize recién volverá a jugar el próximo domingo 14 de septiembre, visitando en el Gigante de Arroyito a Rosario Central por la octava fecha del Clausura 2025, a partir de las 17.30hs.

La alarmante frase de Agustín Marchesín tras salir lesionado en Aldosivi vs. Boca: “Me rompí”

ver también

La alarmante frase de Agustín Marchesín tras salir lesionado en Aldosivi vs. Boca: “Me rompí”

Es una de las figuras de Boca, pero los hinchas no le perdonaron su mal partido ante Aldosivi: “Se piensa que es Harry Kane”

ver también

Es una de las figuras de Boca, pero los hinchas no le perdonaron su mal partido ante Aldosivi: “Se piensa que es Harry Kane”

marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

En River, Maxi Salas tiene el optimismo goleador que tenía Palermo en Boca

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

ggrova
german garcía grova

La millonaria oferta del Santos de Neymar por Marco Di Cesare que pone en alerta a Racing

Lee también
River chicaneó a Boca luego de la victoria contra San Martín de San Juan
River Plate

River chicaneó a Boca luego de la victoria contra San Martín de San Juan

Dos jugadores de la Selección Argentina se quedaron sin DT de manera totalmente repentina
Selección Argentina

Dos jugadores de la Selección Argentina se quedaron sin DT de manera totalmente repentina

River hoy: el premio de Gallardo al plantel y el curioso elogio de Paulo Díaz a Maxi Salas
River Plate

River hoy: el premio de Gallardo al plantel y el curioso elogio de Paulo Díaz a Maxi Salas

Djokovic avanza en el US Open y hace historia: relegó a Federer en un récord y batió otro de longevidad
Tenis

Djokovic avanza en el US Open y hace historia: relegó a Federer en un récord y batió otro de longevidad

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo