Cruzeiro y Barcelona SC se enfrentan por la última jornada del Grupo D de la Copa Libertadores.

Este jueves 28 de mayo se enfrentan Cruzeiro y Barcelona SC por la fecha 6 del Grupo D de la Copa Libertadores en el Mineirão. El encuentro tiene la conducción arbitral del uruguayo Andrés Matonte, mientras que el VAR es liderado por su compatriota Leodán González.

Después de lo que fue el empate 1-1 en La Bombonera frente a Boca, el elenco brasileño quedó en la segunda posición del grupo y con ocho unidades. Pese a ello, aún no está clasificado a octavos de final. Por su parte, los ecuatorianos no tienen chances de alcanzar los 16avos de final de la Copa Sudamericana, ya que suman tres puntos y están eliminados del actual certamen.

¿Qué pasa si Cruzeiro gana, empata o pierde con Barcelona SC por la Copa Libertadores 2026?

Si Cruzeiro gana , logrará la clasificación a octavos de final, y quedará en el primer lugar si Universidad Católica sufre la derrota ante Boca. En caso de que los chilenos empaten, los brasileños deberán triunfar por más de tres goles para superarlo en la diferencia de gol.

, logrará la clasificación a octavos de final, y quedará en el primer lugar si Universidad Católica sufre la derrota ante Boca. En caso de que los chilenos empaten, los brasileños deberán triunfar por más de tres goles para superarlo en la diferencia de gol. Si Cruzeiro empata , conseguirá la clasificación a octavos de final si es que Universidad Católica no pierde frente a Boca.

, conseguirá la clasificación a octavos de final si es que Universidad Católica no pierde frente a Boca. Si Cruzeiro pierde, podría quedar eliminado de la Copa Libertadores y bajaría a la Copa Sudamericana si es que Boca y Universidad Católica terminan empatados o si los argentinos derrotan a los chilenos.

En Ecuador, Cruzeiro ya superó a Barcelona SC.

¿Qué canal pasa Cruzeiro vs. Barcelona SC?

El partido entre Cruzeiro y Barcelona SC, correspondiente a la sexta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, podrá visualizarse de manera exclusiva a través de la plataforma de Disney+.

¿A qué hora se juega Cruzeiro vs. Barcelona SC?

Cruzeiro y Barcelona SC se enfrentarán este jueves 28 de mayo, desde las 21:30 horas de la República Argentina, en el Estadio Mineirão de Belo Horizonte, en Brasil.

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Tabla de posiciones del Grupo D de la Copa Libertadores

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