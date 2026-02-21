Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

Martín Liberman pidió a un jugador de Boca para el Mundial en pleno partido ante Racing: “El mejor del fútbol argentino”

El periodista destacó a un futbolista del Xeneize y a otro de la Academia. pese al olvidable empate en La Bombonera.

Por Joaquín Alis

Seguí a Bolavip en Google!
Martín Liberman pidió a un jugador de Boca para el Mundial en pleno partido ante Racing: “El mejor del fútbol argentino”
© Getty ImagesMartín Liberman pidió a un jugador de Boca para el Mundial en pleno partido ante Racing: “El mejor del fútbol argentino”

El Boca vs. Racing prometía ser uno de los partidos más atractivos para la fecha interzonal, pero el 0 a 0 estuvo lejos de cumplir con las expectativas. Sin embargo, la poca cantidad de emociones no impidió que Martín Liberman destaque el presente de dos futbolistas titulares en La Bombonera.

El periodista aseguró que tanto Lautaro Blanco como Gabriel Rojas son los mejores del fútbol argentino en su posición y los pidió para la Selección Argentina. Según su óptica, uno de los dos laterales izquierdos debe ir a la Copa del Mundo como alternativa en la posición.

Solo Scaloni puede creer que Acuña es más que Rojas o Blanco. Los dos mejores laterales del país son el de Racing y el de Boca. Es Tagliafico y uno de ellos 2“, aseguró en su cuenta oficial de X, minutos después del pitazo final que decretó el empate en el Alberto J. Armando.

Lo cierto es que la posición a la que Liberman hace referencia es una incógnita pensando en el Mundial 2026. Por ahora, solo Nicolás Tagliafico es fija en ese sector, pero resta de fini quién será su competidor en la lista de buena fe. ¿Habrá lugar para el 3 de Boca o el de Racing?

El presente del Huevo Acuña

Para Liberman, hoy Blanco y Rojas están por encima de Marcos Acuña, que no atraviesa su mejor forma física y futbolística en River. El Huevo comenzó el año perdiéndose varios compromisos por una lesión que sufrió en el comienzo del año, que le impidió hacer la pretemporada con sus compañeros.

Publicidad

La última convocatoria del campeón del mundo fue para los amistosos ante Venezuela y Puerto Rico, aunque una complicación física lo dejó sin minutos. En la última exhibició ante Angola, ni siquiera fue convocado por Lionel Scaloni.

En tres palabras, la esposa de Adam Bareiro reaccionó al empate entre Boca y Racing

ver también

En tres palabras, la esposa de Adam Bareiro reaccionó al empate entre Boca y Racing

El fixture de Argentina para el Mundial 2026

FechaPartidoHorario local (ET)CiudadEstadio
16 de junio 2026Argentina vs Argelia22:00Kansas CityArrowhead Stadium
17 de junio 2026Austria vs Jordania1:00Santa ClaraLevi’s Stadium
22 de junio 2026Argentina vs. Austria14:00DallasAT&T Stadium
23 de junio 2026Jordania vs. Argelia00:00San FranciscoLevi’s Stadium
27 de junio 2026Austria vs Argelia23:00Kansas CityArrowhead Stadium
27 de junio 2026Argentina vs Jordania23:00DallasAT&T Stadium

DATOS CLAVE

  • Martín Liberman afirmó que Lautaro Blanco y Gabriel Rojas son los mejores laterales actuales.
  • El periodista pidió que Scaloni convoque a uno de ellos para la Selección Argentina.
  • Liberman sostuvo en redes que Blanco y Rojas superan el nivel de Marcos Acuña.
Publicidad
La respuesta de Claudio Ubeda que indignó a los hinchas de Boca: “¿Qué partido vio?”

ver también

La respuesta de Claudio Ubeda que indignó a los hinchas de Boca: “¿Qué partido vio?”

El gesto de Edinson Cavani a los hinchas de Boca después de los silbidos en La Bombonera

ver también

El gesto de Edinson Cavani a los hinchas de Boca después de los silbidos en La Bombonera

Joaquín Alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
Toti Pasman

Riquelme: el 9 que necesitaba Boca era Borja, no Bareiro

ggrova
German García Grova

Mientras busca retener a Julián Alvarez, Atlético de Madrid sondeó a Joaquín Panichelli

Lee también
La respuesta de Claudio Ubeda que indignó a los hinchas de Boca: “¿Qué partido vio?”
Boca Juniors

La respuesta de Claudio Ubeda que indignó a los hinchas de Boca: “¿Qué partido vio?”

El gesto de Cavani a los hinchas de Boca después de los silbidos en La Bombonera
Boca Juniors

El gesto de Cavani a los hinchas de Boca después de los silbidos en La Bombonera

Decisión de Úbeda: el plantel de Boca queda concentrado y entrena tras el empate con Racing
Boca Juniors

Decisión de Úbeda: el plantel de Boca queda concentrado y entrena tras el empate con Racing

En tres palabras, la esposa de Adam Bareiro reaccionó al empate entre Boca y Racing
Boca Juniors

En tres palabras, la esposa de Adam Bareiro reaccionó al empate entre Boca y Racing

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo