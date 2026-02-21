Martín Liberman pidió a un jugador de Boca para el Mundial en pleno partido ante Racing: “El mejor del fútbol argentino”

El Boca vs. Racing prometía ser uno de los partidos más atractivos para la fecha interzonal, pero el 0 a 0 estuvo lejos de cumplir con las expectativas. Sin embargo, la poca cantidad de emociones no impidió que Martín Liberman destaque el presente de dos futbolistas titulares en La Bombonera.
El periodista aseguró que tanto Lautaro Blanco como Gabriel Rojas son los mejores del fútbol argentino en su posición y los pidió para la Selección Argentina. Según su óptica, uno de los dos laterales izquierdos debe ir a la Copa del Mundo como alternativa en la posición.
“Solo Scaloni puede creer que Acuña es más que Rojas o Blanco. Los dos mejores laterales del país son el de Racing y el de Boca. Es Tagliafico y uno de ellos 2“, aseguró en su cuenta oficial de X, minutos después del pitazo final que decretó el empate en el Alberto J. Armando.
Lo cierto es que la posición a la que Liberman hace referencia es una incógnita pensando en el Mundial 2026. Por ahora, solo Nicolás Tagliafico es fija en ese sector, pero resta de fini quién será su competidor en la lista de buena fe. ¿Habrá lugar para el 3 de Boca o el de Racing?
El presente del Huevo Acuña
Para Liberman, hoy Blanco y Rojas están por encima de Marcos Acuña, que no atraviesa su mejor forma física y futbolística en River. El Huevo comenzó el año perdiéndose varios compromisos por una lesión que sufrió en el comienzo del año, que le impidió hacer la pretemporada con sus compañeros.
La última convocatoria del campeón del mundo fue para los amistosos ante Venezuela y Puerto Rico, aunque una complicación física lo dejó sin minutos. En la última exhibició ante Angola, ni siquiera fue convocado por Lionel Scaloni.
ver también
En tres palabras, la esposa de Adam Bareiro reaccionó al empate entre Boca y Racing
El fixture de Argentina para el Mundial 2026
|Fecha
|Partido
|Horario local (ET)
|Ciudad
|Estadio
|16 de junio 2026
|Argentina vs Argelia
|22:00
|Kansas City
|Arrowhead Stadium
|17 de junio 2026
|Austria vs Jordania
|1:00
|Santa Clara
|Levi’s Stadium
|22 de junio 2026
|Argentina vs. Austria
|14:00
|Dallas
|AT&T Stadium
|23 de junio 2026
|Jordania vs. Argelia
|00:00
|San Francisco
|Levi’s Stadium
|27 de junio 2026
|Austria vs Argelia
|23:00
|Kansas City
|Arrowhead Stadium
|27 de junio 2026
|Argentina vs Jordania
|23:00
|Dallas
|AT&T Stadium
DATOS CLAVE
- Martín Liberman afirmó que Lautaro Blanco y Gabriel Rojas son los mejores laterales actuales.
- El periodista pidió que Scaloni convoque a uno de ellos para la Selección Argentina.
- Liberman sostuvo en redes que Blanco y Rojas superan el nivel de Marcos Acuña.
ver también
La respuesta de Claudio Ubeda que indignó a los hinchas de Boca: “¿Qué partido vio?”
ver también
El gesto de Edinson Cavani a los hinchas de Boca después de los silbidos en La Bombonera