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Torneo Apertura

Qué pasa si Argentinos Juniors y Huracán empatan hoy en los cuartos de final del Torneo Apertura

En el barrio porteño de La Paternal se enfrentan el Bicho y el Globo buscando la semifinal del campeonato local.

Argentinos Juniors y Huracán se enfrentan por los cuartos de final del Torneo Apertura.
© Prensa Argentinos Juniors / Getty ImagesArgentinos Juniors y Huracán se enfrentan por los cuartos de final del Torneo Apertura.

Argentinos Juniors y Huracán cierran la primera jornada correspondiente a los cuartos de final del Torneo Apertura, en el Estadio Diego Armando Maradona, ubicado en el barrio porteño de La Paternal.

Los comandados por Nicolás Diez vienen de eliminar a Lanús, mientras que los de Diego Martínez hicieron lo propio frente a Boca, en condición de visitante. Y ahora se enfrentan por el segundo lugar en la semifinal del campeonato local.

¿Qué pasa si hay empate en Argentinos Juniors vs. Huracán?

  • Si Argentinos Juniors gana: clasificará a las semifinales del Torneo Apertura.
  • Si hay empate: habrá alargue y, de persistir, la serie se definirá en penales.
  • Si Huracán gana: clasificará a las semifinales del Torneo Apertura.

Terna arbitral para Argentinos Juniors vs. Huracán

  • Árbitro: Fernando Echenique
  • Árbitro Asistente 1: Pablo González
  • Árbitro Asistente 2: Agustín Méndez
  • Cuarto árbitro: Felipe Viola
  • VAR: Hernán Mastrángelo
  • AVAR: Diego Ceballos
Fernando Echenique, el árbitro designado para Argentinos Juniors – Huracán. (Marcelo Endelli/Getty Images)

Fernando Echenique, el árbitro designado para Argentinos Juniors – Huracán. (Marcelo Endelli/Getty Images)

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Todos los cruces de cuartos de final del Apertura

  • Belgrano vs. Unión – martes 12 de mayo, 19:00.
  • Argentinos vs. Huracán – martes 12 de mayo, 21:30.
  • Rosario Central vs. Racing – miércoles 13 de mayo, 18:45.
  • River vs. Gimnasia (LP) – miércoles 13 de mayo, 21:30.

DATOS CLAVES

  • Argentinos Juniors y Huracán juegan por los cuartos de final en el Estadio Diego Armando Maradona.
  • Los equipos dirigidos por Nicolás Diez y Diego Martínez buscan el pase a semifinales.
  • En caso de empate, el reglamento estipula alargue y definición por penales posterior.
Julián Mazzara
Julián Mazzara
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