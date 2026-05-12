Qué pasa si Argentinos Juniors y Huracán empatan hoy en los cuartos de final del Torneo Apertura

Argentinos Juniors y Huracán cierran la primera jornada correspondiente a los cuartos de final del Torneo Apertura, en el Estadio Diego Armando Maradona, ubicado en el barrio porteño de La Paternal.
Los comandados por Nicolás Diez vienen de eliminar a Lanús, mientras que los de Diego Martínez hicieron lo propio frente a Boca, en condición de visitante. Y ahora se enfrentan por el segundo lugar en la semifinal del campeonato local.
¿Qué pasa si hay empate en Argentinos Juniors vs. Huracán?
- Si Argentinos Juniors gana: clasificará a las semifinales del Torneo Apertura.
- Si hay empate: habrá alargue y, de persistir, la serie se definirá en penales.
- Si Huracán gana: clasificará a las semifinales del Torneo Apertura.
Terna arbitral para Argentinos Juniors vs. Huracán
- Árbitro: Fernando Echenique
- Árbitro Asistente 1: Pablo González
- Árbitro Asistente 2: Agustín Méndez
- Cuarto árbitro: Felipe Viola
- VAR: Hernán Mastrángelo
- AVAR: Diego Ceballos
Fernando Echenique, el árbitro designado para Argentinos Juniors – Huracán. (Marcelo Endelli/Getty Images)
Todos los cruces de cuartos de final del Apertura
- Belgrano vs. Unión – martes 12 de mayo, 19:00.
- Argentinos vs. Huracán – martes 12 de mayo, 21:30.
- Rosario Central vs. Racing – miércoles 13 de mayo, 18:45.
- River vs. Gimnasia (LP) – miércoles 13 de mayo, 21:30.
DATOS CLAVES
- Argentinos Juniors y Huracán juegan por los cuartos de final en el Estadio Diego Armando Maradona.
- Los equipos dirigidos por Nicolás Diez y Diego Martínez buscan el pase a semifinales.
- En caso de empate, el reglamento estipula alargue y definición por penales posterior.