Qué pasa si Argentinos Juniors y Huracán empatan hoy en los cuartos de final del Torneo Apertura

En el barrio porteño de La Paternal se enfrentan el Bicho y el Globo buscando la semifinal del campeonato local.

Argentinos Juniors y Huracán cierran la primera jornada correspondiente a los cuartos de final del Torneo Apertura, en el Estadio Diego Armando Maradona, ubicado en el barrio porteño de La Paternal.

Los comandados por Nicolás Diez vienen de eliminar a Lanús, mientras que los de Diego Martínez hicieron lo propio frente a Boca, en condición de visitante. Y ahora se enfrentan por el segundo lugar en la semifinal del campeonato local.

¿Qué pasa si hay empate en Argentinos Juniors vs. Huracán?

Si Argentinos Juniors gana: clasificará a las semifinales del Torneo Apertura.

Si hay empate: habrá alargue y, de persistir, la serie se definirá en penales.

Si Huracán gana: clasificará a las semifinales del Torneo Apertura.

Terna arbitral para Argentinos Juniors vs. Huracán

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro Asistente 1: Pablo González

Árbitro Asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Felipe Viola

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Diego Ceballos

Fernando Echenique, el árbitro designado para Argentinos Juniors – Huracán. (Marcelo Endelli/Getty Images)

Todos los cruces de cuartos de final del Apertura

Belgrano vs. Unión – martes 12 de mayo, 19:00.

– martes 12 de mayo, 19:00. Argentinos vs. Huracán – martes 12 de mayo, 21:30.

– martes 12 de mayo, 21:30. Rosario Central vs. Racing – miércoles 13 de mayo, 18:45.

– miércoles 13 de mayo, 18:45. River vs. Gimnasia (LP) – miércoles 13 de mayo, 21:30.

Publicidad

DATOS CLAVES