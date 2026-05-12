Argentinos vs. Huracán EN VIVO y ONLINE vía TNT Sports por los cuartos de final del Torneo Apertura 2026: minuto a minuto

En La Paternal, el Bicho busca avanzar una nueva ronda ante un recargado Globo, que viene de eliminar a Boca en La Bombonera.

En el Estadio Diego Armando Maradona, Argentinos Juniors y Huracán se enfrentan este martes por los cuartos de final del Torneo Apertura 2026. Desde las 21.30, el encuentro se podrá sintonizar a través de TNT Sports y contará con el arbitraje de Fernando Echenique.

Las posibles formaciones del partido

ARGENTINOS JUNIORS: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Facundo Jainikoski.

HURACÁN: Hernán Galíndez; Ignacio Campo, Hugo Nervo, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Lucas Blondel, Emmanuel Ojeda, Facundo Waller, Facundo Kalinger; Leonardo Gil; Jordy Caicedo.

El cuadro del Torneo Apertura 2026