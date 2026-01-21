La reacción del Flaco Schiavi al mercado de pases que gestiona Riquelme en Boca: “Es una locura”

Rolando Schiavi, ex defensor que defendió la camiseta de Boca durante seis años en dos ciclos diferentes, llegando a conquistar nueve títulos entre los que destacan la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental de 2023, no puede entender que a solo cuatro días del debut en el Torneo Apertura 2026 el Xeneize no haya podido cerrar ningún refuerzo.

Caídas después de semanas y de darse por hechas las negociaciones con Marino Hinestroza, también con la negativa de San Lorenzo a los ofrecimientos que se hicieron por Alexis Cuello y Gastón Hernández, la dirigencia que encabeza Juan Román Riquelme ha fracasado en las gestiones con todos sus objetivos en el mercado y el entrenador, Claudio Úbeda, deberá conformarse con lo que ya estaba a disposición para ese estreno, habiendo sumado al primer equipo a Zufiaurre desde Reserva y a Weigandt que se entrenaba por separado a su regreso del préstamo en Inter Miami.

Fue esa situación la que dejó incrédulo a Schiavi al referirse al mercado de pases de Boca en ESPN F90: “Es rarísimo. Me parece una locura que no se haya traído ningún jugador. Yo lo escuché a Román decir cuánto se había hablado del mercado de pases del año pasado que fue muy bueno. Pero también hay que analizar como fue a lo largo del año. Quién tuvo un buen rendimiento, quien estuvo mal, quién jugó todos los partidos. Tenés jugadores que hace dos años que están en Boca y hace uno o dos años que no juegan un partido. Tenés que hacer recambio y traer otros jugadores frescos”, empezó diciendo el exdefensor que también conquistó la Copa Libertadores con Estudiantes de La Plata.

Para justificar esa primer análisis, destacó: “Boca este año tiene Copa Libertadores. Tiene muchísima más exigencia que el año pasado y estamos todos esperando que Boca sea campeón de la Copa Libertadores desde hace años. Entonces, vos tenés la posibilidad de reforzarte y no lo hacés”.

El plan de Boca para extender el plazo para reforzarse

Sin haber podido sumar ni un solo refuerzo al plantel que conduce Claudio Úbeda y más allá de la extensión dispuesta por AFA del mercado de pases hasta el lunes 27 de enero, Boca ya trabaja en la estrategia para prolongar todavía más ese plazo si sus gestiones continúan demorándose.

En el club saben que si ceden o venden a un futbolista al exterior, tendrán habilitado un cupo más para seguir incorporando. Según Planeta Boca Juniors, el club podría desprenderse de algún integrante del plantel en el mediano plazo para así tener más tiempo para reforzarse.

¿Cuándo debuta Boca en el Apertura 2026?

El estreno de Boca en el Apertura 2026 de la Copa de la Liga está programado para el próximo domingo 25 de enero, fecha en la que recibirá en La Bombonera al Deportivo Riestra desde las 18.30.

