La extraña comparación con Martín Palermo que hizo un ex Boca para respaldar a Alan Velasco: “Se erraba goles abajo del arco”

No hay un solo responsable de la crisis futbolística de Boca. Por el contrario, se los puede encontrar se mire hacia donde se mire. Pero para Alan Velasco, las cosas fueron difíciles casi desde ese arribo con la presión de justificar los diez millones de dólares que se pagaron por su fichaje a inicios de año.

El penal errado en la serie clasificatoria a la fase de grupos de la Copa Libertadores, ante Alianza Lima, lo marcó. Y aunque ha mostrado chispazos de talento, su producción casi siempre se ha vuelto intrascendente a la hora de generar fútbol para el Xeneize.

Miguel Ángel Russo le dio mucha confianza desde su arribo, tanto en el Mundial de Clubes como en el inicio del Clausura 2025 de la Copa de la Liga. También le dio la oportunidad de ser titular en el partido ante Atlético Tucumán por Copa Argentina, que terminó con derrota y eliminación en dieciseisavos de final. En La Bombonera, los hinchas lo vienen reprobando con silbidos, pero el DT entiende que debe seguir apostando por él.

En la misma línea se manifestó recientemente Néstor Fabbri, ex jugador que defendió la camiseta de Boca entre 1994 y 1998, marchándose rumbo al Nantes francés justo antes del arribo al club de Carlos Bianchi para dar inicio a una seguidilla de años gloriosos. Tal es así que destacó lo difícil que históricamente ha sido para distintos futbolistas adaptarse a jugar en el Xeneize y hasta hizo una comparación con Martín Palermo, recordando los meses que compartió con él.

Alan Velasco no logra desequilibrar en el ataque de Boca.

“Se ha contratado a jugadores con los que todo el mundo estaba de acuerdo y después no rindieron. No es culpa del presidente, ni de esto ni lo otro. En Boca, la adaptación puede llevar mínimo seis meses. Le ha pasado a un montón de jugadores. Le pasó a Palermo. Muchos no se acuerdan que Palermo erraba los goles abajo del arco. Y después siguió siendo lo que fue Palermo. Hay un montón de casos así”, dijo el exdefensor.

Y agregó: “A Velasco le está pasando. Creo que necesita hacer un buen trabajo físico, que es importantísimo, y creo que es un jugador que puede funcionar en Boca tranquilamente”.

¿Qué dijo Russo sobre Velasco?

Miguel Ángel Russo ha mantenido la confianza en Alan Velasco incluso después de que una amplia mayoría de hinchas reprobara con silbidos en La Bombonera sus últimas producciones. “Es difícil que lo saque. Entiendan que es un jugador que necesita continuidad. No le salen las cosas, pero es un chico que necesita jugar”, reafirmó el DT hace solo algunos días.