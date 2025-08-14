La fuerte advertencia que preocupa a todo Boca en medio de la crisis: “Nos vamos a la B”

Se están por cumplir 4 meses de la última victoria de Boca Juniors en los 90 minutos. El Xeneize acumula 12 encuentros sin alegrías, la racha más larga de la historia de la institución. Incluso, Miguel Ángel Russo aún no cosechó triunfos en sus 8 partidos de este tercer ciclo y acumula 16 si se tienen en cuenta los últimos compromisos de su anterior paso por el club.

Estos resultados dejaron a los de azul y oro solo con el Torneo Clausura, dónde se encuentran en la anteúltima posición de la Zona A. Mientras tanto, el plantel trabaja en el predio de Ezeiza para intentar torcer el rumbo del equipo con Independiente Rivadavia como próximo rival.

En ese contexto, Giorgio Armas, astrólogo cercano a Boca, le concedió una entrevista a Olé en dónde reveló que volvió a trabajar cerca del cuerpo técnico tras haber estado alejado de Fernando Gago y Diego Martínez. “Son muy creyentes, saben que está pasando algo energético negativo y por eso me dan la oportunidad, pero hay muchísima confianza”, dijo sobre Russo y compañía.

Sobre el presente del equipo, Armas explicó: “Es un tema energético, el equipo necesitan limpieza energética. No podemos creer cómo les hacemos partidos a los grandes como Benfica y Bayern Múnich y no podemos con Atlético Tucumán. Pero se logró dar el primer paso con Racing, que me dieron bola y pusieron a algún jugador que estaba borrado pero bien aspectado. La energía ya cambió. El problema no era la Bombonera, sino los jugadores. Era la solución desde hace años y ahora vamos a poder trabajar con ellos”.

Luego, el astrólogo que también trabaja con otros gigantes sudamericanos soltó una fuerte advertencia sobre lo que podría pasar en el futuro cercano: “Si no se logra completar esta limpieza, en el 2027 o 28 nos vamos a la B. Ya se lo dije a todo el mundo en Boca”.

La “brujería” que afecta sobre Cavani

El astrólogo del Xeneize se refirió también a casos puntuales del plantel. Aunque destacó que Agustín Marchesín, Milton Giménez, Miguel Merentiel, Exequiel Zeballos y Carlos Palacios están bien aspectados, explicó que la situación de Edinson Cavani es más complicada.

“No es cuestión de la edad, yo asesoro jugadores que tienen 41 años (Hernán Barcos) y hacen goles todos los partidos. Mientras que Edi está solo en el área y falla. Evidentemente tiene algo, porque tiene buena astrología. Los astros te dan la oportunidad, un penal o la pelota en el área, te da la pelota y te dice hazlo, pero la astrología te puede dar el 80% y el jugador tiene que poner el 20% restante. A Edi lo han trabajado, es una brujería, y es el jugador más complicado para limpiar”, comentó Armas.

