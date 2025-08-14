El dardo de Raúl Cascini ante los rumores de un juicio a Boca y a Riquelme tras su salida del Consejo de Fútbol: “Nos vamos a ver las caras”

Poco tiempo pasó desde que Juan Román Riquelme decidió disolver el Consejo de Fútbol que estaba a cargo de la estructura más importante de Boca. Debido a la acumulación de malos resultados deportivos, el presidente cortó de raíz con el ente que tomaba decisiones futbolísticas y derivó directamente en las salidas de Raúl Cascini y Mauricio Serna como empleados del club.

En una muy breve entrevista de manera sorpresiva, Cascini habló frente a la prensa y dejó frases que generaron revuelo. Pese a los rumores que indicaban que iba a iniciar un proceso judicial contra la institución y el mandatario, expresó: “Me causa gracia que digan que le voy hacer juicio a Boca”. Y apenas unos segundos después, agergó: “Riquelme es mi amigo”.

De cara a los periodistas que estaban presentes en el lugar, Raúl redobló la apuesta. “Hay que tener mucho cuidado a la hora de hablar. Uno tiene familia, amigos, mis padres. Hay cosas que duelen y me molestan. Entonces ahora que no trabajo mas en el club, nos vamos a ver las caras. Eso va a estar bueno, va a estar lindo. Les mando un abrazo a todos”, deslizó ante los micrófonos.

En el mismo camino que lo mencionado anteriormente, el ex miembro del Consejo de Fútbol no titubeó y volvió a acelerar frente a los reporteros que presenciaban sus primeras declaraciones sin ser parte del Xeneize. “Me hicieron mierda durante tres años, ahora la carnicería contra los periodistas la voy a hacer yo”, anunció frente a las cámaras televisivas.

Lo cierto es que Cascini hizo referencia a las versiones que indicaban que iba a realizar un juicio contra Boca y Riquelme, luego de que el presidente haya tomado la decisión de disolver la secretaría técnica. Sin embargo, en pocas palabras pero con mucha contundencia, Raúl se encargó de dejar en claro que esa posibilidad no existe, sino prácticamente lo contrario.

Publicidad

Publicidad

El Mosquito arribó al Xeneize a fines de 2019, cuando el ídolo asumió como vicepresidente segundo en la lista que componían Jorge Amor Ameal y Mario Pergolini. Junto a Jorge Bermudez y Marcelo Delgado, el ex volante era parte del Consejo de Fútbol que cumplían los roles de mánagers de la institución. A partir de ahora, el Chelo es el único sobreviviente del proceso.

ver también Ganó la Copa Libertadores en Boca junto a Riquelme, pero lo fulminó por su presidencia: “Mucha gente dejó de quererte”