Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

Ganó la Copa Libertadores en Boca junto a Riquelme, pero lo fulminó por su presidencia: “Mucha gente dejó de quererte”

Pablo Migliore volvió a pegarle al presidente del Xeneize por la actualidad del equipo.

Por Marco D'arcangelo

Juan Román Riquelme, presidente de Boca.
© BocaJuan Román Riquelme, presidente de Boca.

Desde que asumió como presidente de Boca a fines de 2023, Juan Román Riquelme recibió críticas por su gestión, debido a que no logró los resultados deportivos esperados y el equipo atraviesa una de las peores rachas de su historia, ya que lleva 12 partidos sin conocer la victoria. 

En este caso, Pablo Migliore, quien fue campeón de la Copa Libertadores 2007 con la institución, volvió a apuntar contra Riquelme. Ahora, lo hizo por su reacción luego del empate del elenco de la Ribera frente a Racing en La Bombonera, ya que se puso a cantar tras el gol de Milton Giménez. 

Con una historia en su cuenta de Instagram, el ex arquero de 43 años criticó al presidente del Xeneize. “No gritaste el gol de Carlitos Tevez contra Gimnasia que significó arrebatarle el campeonato a River (fue el mismo día que no bajaste a saludar a Diego)”, inició en referencia al título de la Superliga 2019/20.

Ahora festejaste un empate que con gusto a poco para Boca, pero un alivio para los tuyos. Nosotros decimos que Boca está por encima de todo y todos. Vos no lo decís y es casi el único acto de sinceridad de tu parte…”, continuó. 

Para cerrar, le pegó a Riquelme por su labor como mandatario y afirmó que perdió el cariño de los hinchas del elenco de la Ribera: “Mucha gente dejó de querer al ídolo futbolístico…nadie tiene motivos para querer al dirigente”.

La historia de Pablo Migliore.

La historia de Pablo Migliore.

Publicidad

La vez que Migliore criticó a Riquelme 

Tiempo atrás, el ex arquero se pronunció en sus redes sociales criticando a la dirigencia de Riquelme por el mal momento del equipo: “Aunque nunca lo vayas a entender, Boca es más grande que vos, que tu hermano y todos los obsecuentes que te hacen creer lo contrario”, soltó en ese momento. 

Además, le pegó al ya extinto Consejo de Fútbol, que estaba conformado por Serna, Delgado y Cascini: “Una de las tantas banderas ‘espontáneas’ del último tiempo dice: ‘Boca es grande por su gente’. La mandaste a hacer vos, la pagamos todos, por favor leela hasta entenderla”.

Fue campeón de la Libertadores con River en Madrid y estalló por las críticas a Cavani en Boca: “Me da bronca el destrato”

ver también

Fue campeón de la Libertadores con River en Madrid y estalló por las críticas a Cavani en Boca: “Me da bronca el destrato”

En 5 palabras, Miguel Ángel Russo definió la mayor virtud que tiene Independiente Rivadavia, el próximo rival de Boca

ver también

En 5 palabras, Miguel Ángel Russo definió la mayor virtud que tiene Independiente Rivadavia, el próximo rival de Boca

marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
mgrosman
chicho grosman

El deseo del Flaco Donatti de volver al fútbol tras superar la depresión: "No me importa la plata"

jpasman
toti pasman

Maxi Salas era el corazón del Racing de Costas y se notó en la caída con Peñarol

ggrova
german garcía grova

Portland Timbers avanza por Matías Rojas, marginado en River

Lee también
Migliore destrozó a Riquelme: "Boca es más grande que vos"
Boca Juniors

Migliore destrozó a Riquelme: "Boca es más grande que vos"

Marchesín le respondió sin filtro a Migliore por el gol de Mastantuono
Boca Juniors

Marchesín le respondió sin filtro a Migliore por el gol de Mastantuono

Migliore se ofreció para reemplazar a Gago: "Si me llaman, voy gratis y de por vida"
Boca Juniors

Migliore se ofreció para reemplazar a Gago: "Si me llaman, voy gratis y de por vida"

Pronósticos Libertad vs River Plate: el Millonario busca la ventaja en Asunción
Apuestas

Pronósticos Libertad vs River Plate: el Millonario busca la ventaja en Asunción

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo