Ganó la Copa Libertadores en Boca junto a Riquelme, pero lo fulminó por su presidencia: “Mucha gente dejó de quererte”

Desde que asumió como presidente de Boca a fines de 2023, Juan Román Riquelme recibió críticas por su gestión, debido a que no logró los resultados deportivos esperados y el equipo atraviesa una de las peores rachas de su historia, ya que lleva 12 partidos sin conocer la victoria.

En este caso, Pablo Migliore, quien fue campeón de la Copa Libertadores 2007 con la institución, volvió a apuntar contra Riquelme. Ahora, lo hizo por su reacción luego del empate del elenco de la Ribera frente a Racing en La Bombonera, ya que se puso a cantar tras el gol de Milton Giménez.

Con una historia en su cuenta de Instagram, el ex arquero de 43 años criticó al presidente del Xeneize. “No gritaste el gol de Carlitos Tevez contra Gimnasia que significó arrebatarle el campeonato a River (fue el mismo día que no bajaste a saludar a Diego)”, inició en referencia al título de la Superliga 2019/20.

“Ahora festejaste un empate que con gusto a poco para Boca, pero un alivio para los tuyos. Nosotros decimos que Boca está por encima de todo y todos. Vos no lo decís y es casi el único acto de sinceridad de tu parte…”, continuó.

Para cerrar, le pegó a Riquelme por su labor como mandatario y afirmó que perdió el cariño de los hinchas del elenco de la Ribera: “Mucha gente dejó de querer al ídolo futbolístico…nadie tiene motivos para querer al dirigente”.

La historia de Pablo Migliore.

La vez que Migliore criticó a Riquelme

Tiempo atrás, el ex arquero se pronunció en sus redes sociales criticando a la dirigencia de Riquelme por el mal momento del equipo: “Aunque nunca lo vayas a entender, Boca es más grande que vos, que tu hermano y todos los obsecuentes que te hacen creer lo contrario”, soltó en ese momento.

Además, le pegó al ya extinto Consejo de Fútbol, que estaba conformado por Serna, Delgado y Cascini: “Una de las tantas banderas ‘espontáneas’ del último tiempo dice: ‘Boca es grande por su gente’. La mandaste a hacer vos, la pagamos todos, por favor leela hasta entenderla”.

