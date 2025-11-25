El consejo que el astrólogo de Boca le dio a Gallardo en medio del caos de River: “Urgente”

Terminó el año para River. El plantel comandado por Marcelo Gallardo no logró ninguno de los objetivos que planificó, y solamente consiguió ganarle una vez a Boca, algo que ocurrió en el primer semestre. Con el correr del tiempo, el nivel del equipo mermó considerablemente, no estuvo fino en los cruces mano a mano y ahora tendrá que barajar y dar de nuevo.

Con vistas a lo que se viene, donde habrá una gran renovación del plantel, ya que Gallardo planifica desprenderse de 6 futbolistas, como mínimo, en el barrio porteño de Núñez deben trabajar seriamente en lo mental, en lo físico (sufrieron muchísimas lesiones en toda la temporada) y también los diferentes esquemas de juego.

Más allá de lo que deberá trabajar el cuerpo técnico durante la pretemporada, la cual se desarrollaría en San Martín de los Andes, el reconocido astrólogo Giorgio Armas, por primera vez, se animó a darle un consejo al entrenador riverplatense: “Gallardo necesita un baño de florecimiento urgente. El Mercurio retrógrado que tiene no solo está golpeando su laburo, también afectará en su salud”, escribió en su cuenta de X.

La frase final llamó poderosamente la atención, donde anticipó que si no cambia los métodos, se verá afectado a largo plazo. Incluso, una explicación de la NASA sirvió para que pudiera comprenderse el término “Mercurio retrógrado” que utilizó el astrólogo de Boca: “Es un cambio aparente en el movimiento del planeta a través del cielo. No es real en el sentido de que el planeta no comienza físicamente a moverse hacia atrás en su órbita. Simplemente, parece hacerlo debido a las posiciones relativas del planeta y la tierra y cómo se mueven alrededor del Sol”, detallaron.

“Este comportamiento aparentemente extraño se entiende fácilmente dentro del contexto de un sistema solar centrado en el Sol. La explicación del movimiento retrógrado en un modelo heliocéntrico es que el movimiento retrógrado ocurre aproximadamente cuando un planeta que se mueve más rápido alcanza y pasa a un planeta que se mueve más lento”, agregaron desde la NASA respecto al fenómeno que inicia el 21 de abril de cada año y culmina el 15 de mayo.

El posteo de Giorgio Armas.

Marcelo Gallardo: “Esto no va a terminar así”

Tras la derrota contra Racing, el Muñeco dejó en claro que no piensa otro futuro cercano que sea revirtiendo este momento en River. “Asumo la responsabilidad, pero también me tomaré estos días, como lo vengo haciendo en los últimos tiempos, de reflexión para cambiar, porque esto no va a terminar así”, confesó.

Y agregó: “Termina el año de manera negativa y ya en mi cabeza empezaré a pensar de cómo seguimos y en ese cómo seguimos es empezar a trabajar desde mí. Fue un año difícil y es incómodo estar en esta situación”.

