El guiño a Boca desde Fluminense tras la oferta por Kevin Serna: “Le deseo lo mejor”

En las últimas horas, Boca pisó el acelerador en el mercado de pases y busca cerrar varios acuerdos prácticamente en simultáneo. Uno de ellos es Kevin Serna, por el cual ya envió una primera oferta formal de 5 millones de dólares que está próxima a ser respondida por Fluminense. Sin embargo, mientras el foco de la escena está puesto en esta negociación, desde Brasil rompieron el silencio.

Durante la noche del jueves, el conjunto de Río de Janeiro se enfrentó a Nova Iguaçu por la tercera fecha del campeonato carioca y el colombiano marcó dos goles que sirvieron para dar vuelta el partido. En ese sentido, dejó en evidencia la importancia que tiene dentro del equipo que comanda tácticamente Luis Zubeldía, el cual pretende seguir contando con el talentoso atacante.

Lo cierto es que Juan Pablo Freytes, compañero argentino de Serna en Fluminense, realizó una entrevista exclusiva con DSports. “Ayer jugamos el primer partido por el Campeonato Carioca. Kevin entró y nos salvó“, sentenció el defensor resaltando la relevancia del delantero. “Esperemos que no se lo lleven y se quede acá”, deseó sobre el fuertísimo interés de parte de Boca.

Kevin Serna, delantero colombiano de Fluminense que pretende Boca.

Además de ser laderos de vestuario actualmente, también coincidieron en Alianza Lima. “Soy amigo de él, le deseo lo mejor y ojalá se le dé“, expresó en primera instancia. “Es un rayo, tiene muy buen uno contra uno. Tiene mucho gol, a nosotros nos ayuda muchísimo“, reconoció en cuantos a sus principales virtudes. “Es un jugador muy inteligente, a mí me encanta“, añadió después.

No conforme con eso, el zaguero central amplió su discurso sobre el colombiano. “En Alianza Lima jugaba de lateral volante, es una persona que tiene 8 pulmones“, continuó en la línea de elogiar las condiciones de Kevin. “Como persona es mejor que como jugador. Es super tranquilo, no tiene nada malo. Excelente compañero“, agregó Freytes unos pocos segundos más tarde.

Publicidad

Publicidad

Kevin Serna, posible refuerzo de Boca en este mercado de pases.

ver también Boca sigue fuerte en el mercado y negocia con Santiago Ascacibar

Cabe recordar que Boca ofertó 5 millones de dólares pero, debido a las pretensiones económicas de Flumiense, la operación podría cerrarse en 6 o 7 millones de dólares. De esta manera, se estima que en las próximas horas haya más novedades para que las partes se aproximen y la negociación llegue a buen puerto. Además, entre Boca y Serna hay acuerdo en lo salarial y contractual.

DATOS CLAVE

Juan Pablo Freytes , compañero y amigo de Kevin Serna , expresó: “ Esperemos que no se lo lleven y se quede acá “.

, compañero y amigo de , expresó: “ “. A pesar de ser clave en Fluminense , el defensor argentino reconoció la oferta de Boca y manifestó: “Le deseo lo mejor y ojalá se le dé “.

, el defensor argentino reconoció la oferta de y manifestó: “. En cuanto a lo extra futbolístico, expresó: “Como persona es mejor que como jugador. Es super tranquilo“.

Publicidad