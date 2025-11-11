La sanción que afrontará Boca por el recibimiento en el Superclásico y el ingreso del hincha que provocó a los jugadores de River

Con la victoria en el Superclásico, Boca Juniors destrabó el primer gran objetivo de este semestre al clasificarse a la Copa Libertadores 2026. El Xeneize incluso subió a la primera posición de la Zona A y quedó bien parado de cara a los Playoffs del Torneo Clausura 2025.

En ese contexto, los dirigidos por Claudio Úbeda cerrarán la fase regular este fin de semana ante Tigre, también en La Boca. Los de azul y oro jugarán por asegurar esa primera posición para ganarse ser locales hasta una hipotética semifinal, ya que la final será en campo neutral.

Sin embargo, la dirigencia de Boca ya sabe que deberá cumplir con una sanción al recibir al Matador por la Fecha 16 del Torneo Clausura. Según pudo saber BOLAVIP, el Comité de Seguridad en el Fútbol resolvió imponer como castigo que no haya banderas en las tribunas en el próximo partido de local, es decir el que jugarán ante Tigre.

Esta sanción recae sobre Boca a raíz de los excesos en el recibimiento del Superclásico. Desde todos los sectores de La Bombonera cayeron papelitos al igual que en las viejas épocas, algo que demoró unos minutos el comienzo del partido.

De esta manera, el club de la Ribera deberá cumplir con aquella sanción leve mientras aún disfruta de los tres puntos obtenidos ante River durante el último fin de semana.

Derecho de admisión para el hincha que provocó a River

Tras el pitazo final, mientras los futbolistas de Marcelo Gallardo se dirigían al túnel de camino al vestuario visitante, un hincha de Boca sobre el campo los grabó para hacerles burla, algo que generó una fuerte reacción de Maxi Salas, que atinó a golpear el celular del hombre.

Por ello, Comité de Seguridad decidió sancionar a este hincha con un derecho de admisión por los próximos dos años, por lo que no podrá ingresar a espectáculos deportivos por ese tiempo.

El acta de la sanción a Boca Juniors

Por lo expuesto, el Comité de Seguridad en el Fútbol, con el voto unánime de sus Miembros Ejecutivos presentes y en todo conforme con las facultades establecidas en el artículo 6° de la Ley N° 5.847, DETERMINA para el C.A. BOCA JUNIORS, por razones de estricta seguridad, NO AUTORIZAR EL USO EN TODO EL ESTADIO (Tribunas cabeceras, Plateas y Palcos en sus tres niveles) de: BANDERAS y/o TEXTILES (Tirantes, tirantes cruzados, telones, banderas de palo), PARAGUAS y/o SOMBRILLAS, ELEMENTOS DE FESTEJO EN GENERAL. Con excepción de elementos musicales y/o de percusión, respecto de los cuales se mantiene el procedimiento de autorización normal y habitual. La presente medida será de aplicación en ocasión del próximo evento correspondiente al Torneo de la Liga Profesional de Fútbol Argentino de AFA, en el cual la Institución Deportiva participe en calidad de Local, según la programación: “C.A. BOCA JUNIORS vs C.A. TIGRE”, fijado para el 16/11/25.

Finalmente, tras la finalización del partido, se observó la presencia de un masculino en el campo de juego, quien realizó gestos y manifestaciones de provocación y burla hacia el plantel rival. Dicha persona fue retirada del campo de juego por seguridad privada y puesta a disposición de la Policía de la Ciudad, labrándose las actuaciones de rigor y dando intervención al Ministerio Público Fiscal. Según manifiesta el C.A. Boca Juniors, dicha persona fue acreditada como representante de prensa, con permiso de acceso al campo de juego con motivo de su función.

