Boca Juniors

La contundente respuesta del Colo Barco sobre volver a Boca para jugar la Libertadores: “Me quedó la espina”

Desde la concentración de la Selección Argentina, el zurdo recordó la final del Maracaná y admitió que sueña con regresar para tener revancha.

Por Joaquín Alis

Valentín Barco se despidió de Boca pocas semanas después de la derrota ante Fluminense en la final de la Copa Libertadores 2023. Después de ese mercado de pases, el zurdo comenzó su carrera en Europa, que lo llevó a la Selección Argentina. Desde la concentración de la Albiceleste, el Colo reconoció sus ganas de tener revancha.

No volví a ver la final del Maracaná porque fue muy duro para todos. Nos golpeó, pero no te voy a mentir que la pienso muy seguido. Me quedó una espina ahí. Son cosas del fútbol y ojalá que en un futuro se pueda dar“, declaró el joven de 21 años en diálogo con ESPN.

Además, reconoció su deseo de volver a vestir la casaca del Xeneize, aunque dejó en claro que no será en un futuro inmediato: “Ojalá que pueda tener revancha porque es un club que me dio todo desde los 9 años y estoy muy agradecido. Me gustaría”.

Además, valoró la vuelta de Leandro Paredes: “Es un jugador de élite y estoy muy contento de que volvió para ayudar. Es un referente, capitán y jugando ya sabemos todo lo que nos puede dar. Así que muy contento, le mandé el otro día y le dije que me guarde las cinco”.

La alegría del Colo Barco por el Superclásico

El Colo no ocultó su alegría por la victoria de Boca ante River: “Lo vi y estoy muy contento. Por el Chango también, sé todo lo que la luchó. Llegamos a concentrar juntos en un momento. Estoy muy feliz por él. Se veía desde chico el potencial que tenía.

“Para mí era el mejor ahí, porque es muy desequilibrante, le pega con las dos y es rápido. Ahora lo está pudiendo explotar y me pone muy contento por él”, concluyó el mediocampista.

Barco recordó a Miguel Ángel Russo

Barco también aprovechó para recordar a Miguel Ángel Russo: “Me dolió a mí, a todos los bosteros y a todo el mundo del fútbol. Fue el que me hizo debutar, hace mucho tiempo. Fue el que me subió a Primera también ahí, por primera vez. Muy buena gente, Nos golpeó fuerte a todos. Está desde ahí arriba alentando y sé que es uno más así”.

