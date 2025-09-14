Es tendencia:
Tras el empate entre Boca y Rosario Central, así quedó la tabla anual para clasificar a la Copa Libertadores y Sudamericana

River, el Xeneize y el Canalla son los principales protagonistas, junto a un bloque enorme de equipos que los siguen desde atrás.

Por Nahuel De Hoz

River y Boca están en lo más alto de la tabla anual 2025. (Fotos: Getty Images)
© GettyRiver y Boca están en lo más alto de la tabla anual 2025. (Fotos: Getty Images)

Después de que haya finalizado la fecha 8 del Torneo Clausura 2025, la tabla de posiciones empieza a tomar forma de cara a la recta final. No solo comienzan a acomodarse los equipos en este certamen, sino que también es fundamental la lucha que se da para clasificar a las próximas Copa Libertadores y Sudamericana, cuyos cupos se obtienen según el puesto en la tabla anual.

El viernes Racing venció 2-0 a San Lorenzo y escaló varios puestos, que le permitieron volver a tomar confianza de cara al futuro más inmediato. Al mismo tiempo, Huracán empató sin goles ante Vélez y dejó pasar una oportunidad inmejorable para trepar posiciones en la lucha. Además, Riestra le ganó a Central Córdoba y Lanús hizo lo propio ante Independiente Rivadavia.

El sábado, en un partido que tuvo de todo, River derrotó 2-1 a Estudiantes de La Plata con un jugador menos durante buena parte del encuentro. También, Independiente perdió 1-0 frente a Banfield, lo que agudizó la crisis y derivó en la salida de Julio Vaccari del cargo. Para completar, Barracas Central igualó con Godoy Cruz en Mendoza y no achicó distancia con los líderes.

Este domingo, Boca y Rosario Central empataron 1-1 en un cotejo muy apasionante que contó con muchos sucesos destacados, pero que no le permitió a ninguno de los dos sacarle ventaja al otro en la tabla anual. Apenas un rato antes, Argentinos Juniors cayó con Instituto y dejó pasar la chance de descontarle ventaja al Xeneize y al Canalla en la pelea por las copas.

Así está la tabla anual 2025

  1. River Plate 49 (Libertadores)
  2. Boca Juniors 46 (Libertadores)
  3. Rosario Central* 46 (Libertadores – Repechaje)
  4. Argentinos Juniors 41 (Sudamericana)
  5. Barracas Central 41 (Sudamericana)
  6. Deportivo Riestra 40 (Sudamericana)
  7. Huracán 39 (Sudamericana)
  8. San Lorenzo 39 (Sudamericana)
  9. Tigre 36 (Sudamericana)
  10. Racing 35
  11. Ind. Rivadavia 35
  12. Lanús 33
  13. Estudiantes 33
  14. Independiente 32

Cabe mencionar que Rosario Central debe completar un partido ante Sarmiento de Junín, donde restan 45 minutos de juego. A su vez, Platense ya está clasificado por haber sido campeón del Torneo Apertura 2025.

Cómo está la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

toti pasman

Vaccari, la soberbia es mala consejera

ggrova
german garcía grova

La Conmebol determinó la clasificación de U de Chile tras el escándalo contra Independiente: las duras sanciones

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

