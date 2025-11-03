La vuelta de Boca a la Copa Libertadores después de tres años: sólo necesita un empate contra River

Luego de un comienzo de semestre irregular, Boca encontró el rumbo y si bien tuvo algunos altibajos, en una zona tan ajustada llegó a ser el líder con 23 puntos. Además, en lo que respecta a la tabla anual, las victorias ante Barracas Central y Estudiantes hicieron que quede segundo de Rosario Central y muy bien parado de cara a clasificar a la Copa Libertadores 2026 de manera directa, sin la necesidad de jugar las fases previas, tal como sucedió en este 2025.

El pasado domingo, Boca superó a Estudiantes en La Plata con goles de Zeballos y Merentiel, que marcó de penal en el último minuto. De esta manera, los de Claudio Úbeda acumulan 23 puntos y lideran la Zona A del Torneo Clausura, mientras que en la anual quedaron segundos con 54 unidades, tres más que River, que está tercero en dicha clasificación.

Miguel Merentiel grita su gol ante Estudiantes. (Foto: Getty).

¿Qué necesita Boca para clasificar a la Copa Libertadores 2026?

A falta de dos fechas para el cierre de la temporada regular, a Boca le alcanzará con sumar -victoria o empate- ante River en el Superclásico del próximo fin de semana para clasificar a la Copa Libertadores 2026. La matemática indica que son dos los puntos que le alcanzarían, pero tiene una diferencia de gol tan amplia sobre sus perseguidores que virtualmente clasificaría con sacar solamente una unidad más.

Cabe recordar que Rosario Central lidera la tabla anual con 65 puntos, detrás aparece Boca con 56 (+25), tercero está River con 52 (+19), mientras que Argentinos Juniors está cuarto con 51 (+18) y quinto Deportivo Riestra con 51 (+14). Al Xeneize le quedan por jugar dos partidos: ante River, el domingo 9 de noviembre en La Bombonera desde las 16.30 horas y frente a Tigre.

La vuelta a la Libertadores tras dos años de ausencia

Luego de disputar la final de la edición de 2023, Boca no clasificó para jugar la de 2024 y si bien lo hizo para la de 2025, no llegó a la fase de grupos. A comienzos de este año, el Xeneize inició su camino en la Fase 2 ante Alianza Lima, pero cayó por penales y no llegó a disputar la fase de grupos. En esta oportunidad, de sumar un punto más, se aseguraría el segundo puesto en la anual y el pase directo a la fase de grupos.

