Llegó el “Guapo” Paredes: un 5 de Boca, además de jugar bien, se la tiene que bancar

Le quiero dedicar unas palabras al “Guapo” Leandro Paredes, porque lo encaró un picante como Yonathan Cabral y hay que bancársela, eh. Viene un recio de Aldosivi, te agarra del cuello, te mete codazos, te putea, te dice “cagón” y el mediocampista de Boca lo cogoteó y se la bancó.

Un 5 de Boca, además de jugar bien como Paredes, se la tiene que bancar. Y digamos que Paredes es un canchero porque te mira de arriba, te dice “yo soy campeón del mundo”, los ojitos celestes, te la pisa, de hace el “no-look”, te juega bárbaro y a los rivales les dan ganas de ir a buscarlo. Cosa que no pasa con Ángel Di María, que es un jugador más exquisito que Paredes pero no genera esa antipatía en el rival.

Mientras todo esto pasa, Paredes sigue pateando córners para que sus compañeros hagan goles y Boca esté cada vez más arriba en todas las tablas. Y, justamente, desde la pelota parada del hombre de la Selección Argentina, es donde nace lo más fuerte de este Xeneize de Miguel Ángel Russo.

De arriba hace goles Rodrigo Battaglia, hace goles Lautaro Di Lollo, pueden cabecear Miguel Merentiel y Edinson Cavani. En ese sentido, el primero de los mencionados es el mejor socio de Paredes. Sí, a Boca le falta, pero con una zaga dura y un arquero que está fiable, no para de crecer en este fútbol argentino.

