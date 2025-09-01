La victoria 2 a 0 ante Aldosivi en condición de visitante por la fecha 7 del Grupo A del Torneo Clausura no dejó una felicidad completa en Boca, debido a que sobre el final del encuentro, el arquero Agustín Marchesín pidió el cambio por un problema físico que encendió las alarmas puertas adentro.

Como consecuencia de esto, el ex Gremio se realizará estudios en los próximos días para determinar el grado de su lesión, que preocupa al entrenador Miguel Ángel Russo. En caso de que no pueda estar presente ante Rosario Central por la octava fecha del Clausura, su reemplazante podría ser Sergio Romero.

Según lo informado por el periodista Diego Monroig, si bien ‘Chiquito’ no iba a ser tenido en cuenta por Russo para la segunda parte de la temporada, el arquero entrena junto al resto del plantel y se transformó en una variante para ocupar el arco en caso de que Marchesín no esté presente.

“Entienden en el cuerpo técnico que tira para el lado del grupo. Que tira para adelante y que es un buen consejero. La decisión de Russo es que cuando habló con él en Estados Unidos le dio a entender que no lo iba a tener en cuenta. Es más, Newell’s estuvo negociando con Chiquito Romero cuando se fue a Keylor Navas, no llegó a un acuerdo”, explicó sobre la situación del arquero.

Y agregó: “Insisto y subrayo, si se sigue entrenando con el plantel, es porque entiende el cuerpo técnico que es un jugador y una persona que suma, y un profesional que suma. Entonces, obviamente, sigue con el grupo, viajó a Mar del Plata, viajó a los Estados Unidos, fue el cuarto arquero en el Mundial de Clubes”.

De esta manera, ‘Chiquito’ podría meterse en la pelea por el arco en caso de que Marchesín no esté disponible. Un dato para tener en cuenta, es que en sus tres pasos por Boca, Russo no se caracterizó por darle confianza a arqueros jóvenes, sino que siempre se decantó por experimentados.

En 2007, el arquero suplente era el paraguayo Aldo Bobadilla, mientras que el titular fue Mauricio Caranta. En su segunda etapa, entre 2020 y 2021, los goleros que tuvo en cuenta fueron Marcos Díaz, Esteban Andrada, Javier García y Agustín Rossi, relegando así a Manuel Roffo, quien se marchó con el pase en su poder.

El último partido de Sergio Romero en Boca

La última vez que el arquero vio minutos con la camiseta de Boca fue el 23 de noviembre del año pasado, en el empate 0 a 0 ante Huracán en Parque Patricios. Luego de esto, fue operado por una lesión de rodilla y perdió terreno en la consideración tras la llegada de Miguel Ángel Russo.

