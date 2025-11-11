Es tendencia:
Lleva más de 150 partidos en Boca, ganó 4 títulos y confesó que sus hijos le piden que se retire del fútbol: “¿Hasta cuándo?”

Es un referente en el club de la Ribera y su familia lo presiona para que cuelgue los botines para darle cierre a una exitosa carrera.

Por Agustín Vetere

Luis Advíncula, lateral de Boca.
Boca Juniors encara la recta final del semestre con la tranquilidad de haber sellado la clasificación para la Copa Libertadores 2026 y con el anhelo de cortar la sequía de títulos en los Playoffs del Torneo Clausura 2025. Mientras tanto, hay incertidumbre alrededor de la continuidad de un puñado de jugadores.

Es que el plantel que hoy comanda Claudio Úbeda tiene una sobrepoblación, con algunos de los contratos más altos sin minutos. Uno de aquellos casos es el de Luis Advíncula, que perdió terreno, pero aún tiene contrato con el club de la Ribera hasta diciembre de 2026.

En los papeles, el peruano tiene asegurada su continuidad en Boca por un año más, aunque todo podría cambiar en caso de que llegue una oferta que conforme a todas las partes. En paralelo, el lateral derecho reveló que el retiro ya empieza a sonar en su familia.

En diálogo con el programa “La Fe de Cuto”, el jugador de 35 años compartió el pedido de sus hijos: “Ahora que soy papá, entiendo muchas cosas. Vivo lejos de los míos y me dicen: ¿Qué fue? ¿Hasta cuándo vas a jugar?, como diciéndome: ya está, compadre…”.

“Yo les respondo: Papi, todavía falta llenar la ‘caja'”, añadió Advíncula sobre sus ganas de mantenerse en el campo y aprovechar los salarios a los que accede un futbolista de su experiencia.

Cabe recordar que el Rayo fue vinculado con Alianza Lima, que lo tiene en el radar para el 2026. En el podcast Enfocados, el peruano no descartó regresar a su país natal, pero tampoco quedarse en Boca: “Voy paso a paso. Tengo contrato con Boca y espero terminarlo, después veré qué pasa. No le voy a cerrar las puertas a nadie porque uno nunca sabe lo que puede pasar en el futuro”.

Los números de Luis Advíncula en Boca

Desde su arribo al Xeneize en 2021, el futbolista internacional lleva un total de 169 compromisos en los que aportó 6 goles y 14 asistencias. Fue clave en el camino de Boca hacia la final de la Copa Libertadores 2023, dónde anotó el empate parcial. El defensor conquistó 4 títulos con la azul y oro, todos a nivel local.

DATOS CLAVE

  • Luis Advíncula, jugador peruano de 35 años, tiene contrato vigente con Boca hasta diciembre de 2026.
  • El lateral derecho Advíncula reveló en “La Fe de Cuto” que sus hijos le sugieren el retiro.
  • Boca Juniors ya aseguró su clasificación para la Copa Libertadores 2026 y buscará el Torneo Clausura 2025.
