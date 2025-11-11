Es tendencia:
No solo Lautaro Di Lollo: el titular de Boca que no jugaría frente a Tigre

Boca piensa en Tigre, a quien recibirá el domingo 16 de noviembre, y habría más de una modificación respecto al equipo que derrotó a River.

Por Julián Mazzara

Milton Giménez, delantero de Boca.
En el mundo Boca todo es alegría. El último domingo derrotó a River, con total autoridad, y se clasificó para la fase de grupos de la próxima edición de la Copa Libertadores. Pero la actividad continúa, ya que este fin de semana se disputará la última jornada de la fase regular del Torneo Clausura.

Los comandados por Claudio Úbeda recibirán a Tigre, donde no podrán contar con la presencia de Lautaro Di Lollo, quien alcanzó el límite de amonestaciones y tendrá que cumplir con una jornada de suspensión. Si bien resta que se oficialice, es muy factible que el zaguero sea reemplazado por Nicolás Figal.

El ex Inter Miami e Independiente no juega con la camiseta azul y oro desde el pasado 13 de julio, cuando fue titular contra Argentinos Juniors, en La Paternal. Pero más allá de esta variante obligada, el que podría llegar a ser suplente es Milton Giménez, y no por una cuestión de rendimientos, sino porque acumula 4 tarjetas amarillas.

En el caso de que Giménez sea amonestado frente al Matador, se perderá el compromiso correspondiente a los octavos de final del Clausura, por lo que Úbeda analiza seriamente la posibilidad de que Edinson Cavani retorne a la titularidad. Pero todo dependerá de cómo lo vea durante la semana, aunque también podría romperse el doble 9, y que Miguel Merentiel juegue con otro acompañante.

¿Cuándo juega Boca por el Torneo Clausura?

Por la fecha 16 del Torneo Clausura, en La Bombonera, Boca recibirá a Tigre el domingo 16 de noviembre, a las 20:15 horas. Aún no hay arbitraje designado.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura

julián mazzara
Julián Mazzara

