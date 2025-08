Los hinchas de Boca, expectantes: Tevez confirmó que se reunirá con Riquelme

Mientras los hinchas de Boca Juniors disfrutan del regreso de Leandro Paredes al club, la vuelta de Carlos Tevez desde Juventus y tras disputar la final de la Champions League toma aún más valor en cada mercado de pases. Pasaron cuatro años desde el último partido del Apache con el Xeneize y ahora sueña con regresar, esta vez como entrenador.

El exdelantero, de 41 años, hoy afronta este nuevo rol al frente de Talleres, pero sabe que tiene algo pendiente en el club de la Ribera. Aunque Boca, en 2021, fue su último club, fue recién a mediados de 2022 cuándo confirmó su retiro de forma oficial para convertirse en DT.

El fallecimiento de un ser querido y la mala relación con la gestión de Jorge Ameal y Juan Román Riquelme lo ayudaron a tomar la decisión de colgar los botines. Sin embargo, hoy está abierto a dialogar con el actual presidente para cumplir su deseo de cerrar esa etapa en un partido despedida.

“Sería lindo. Creo que se va a dar, se tiene que dar, todavía no hubo charlas. Se tiene que dar, hay que esperar el momento, sería lindo a fin de año, porque no estaría cerca de una elección. Que todos estén contentos y que sea nada más que mi despedida. Me tengo que juntar con Román”, había dicho Carlitos a Gol Gana en abril.

Lo cierto es que los meses correr y aquel final de año al que hizo referencia está cada vez más cerca. Un evento de aquella magnitud, con invitados estelares y una Bombonera repleta de hinchas de Boca debería organizarse con tiempo, por lo que ese contacto podría suceder pronto.

La postura de Riquelme ante el pedido de Tevez

Según Federico Cristofanelli, en Infobae, Riquelme está abierto a cederle a Tevez la cancha para que pueda organizar su despedida como futbolista. Sin embargo, espera que sea el Apache quién levante el teléfono primero: “Si él llama y nos pide de hacerlo, lo va a poder hacer”.

Lo cierto es que la pelota ahora está en cancha de Tevez, que debe iniciar gestiones y comenzar a negociar fechas para llevar a cabo su sueño de reunir a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, con quiénes compartió equipos, en La Bombonera.

