Boca Juniors

Entradas para Boca vs. Millonarios por la Copa Miguel Ángel Russo: precio, cómo sacar y cuándo se juega

Boca tendrá su primer amistoso del año, será en La Bombonera, y los hinchas no quedaron conformes con los valores de los tickets.

Por Julián Mazzara

Los hinchas de Boca en el encuentro ante Racing.
© Getty ImagesLos hinchas de Boca en el encuentro ante Racing.

Mientras en el mundo Boca están buscando la manera de concretar el arribo de los refuerzos, donde los hinchas aguardan por una resolución por Marino Hinestroza, como así también por Alexis Cuello, se confirmó el amistoso frente a Millonarios por la Copa Miguel Ángel Russo.

El encuentro amistoso, que unirá a dos de los clubes en los que dirigió el director técnico que falleció en octubre pasado, se llevará a cabo el miércoles 14 de enero, a las 19:00, en La Bombonera. Pero los fanáticos no están tan convencidos de decir presentes. Principalmente por el elevado costo que tienen los tickets.

“Un delirio total los precios”, escribió @gabyspepe, uno de los tantos usuarios de X que se quejó por lo que deberán abonar para ver al plantel dirigido por Claudio Úbeda, en lo que será el primer amistoso de la pretemporada. No solo hubo una molestia generalizada por los valores de las ubicaciones, sino también porque no habrá espacio para los no socios, sino que solamente podrán ingresar los socios activos y adherentes.

Boca vs. Millonarios: precio de las entradas

  • Platea alta: $80.000
  • Platea media: $150.000
  • General (adherentes): $16.000

Las críticas de los hinchas de Boca

Boca vs. Millonarios: dónde comprar las entradas

  • Los socios adherentes podrán adquirir su lugar en la General desde el miércoles 7 de enero, a las 9 horas, y en Plateas desde el viernes 9 del mismo mes, en el mismo horario a través de Boca Socios.
  • Los socios activos lo podrán hacer a partir del jueves 8 de enero, a las 9 horas, en el caso General, y del sábado 10 del mismo mes, a la misma hora, en Plateas.

DATOS CLAVES

  • Boca enfrentará a Millonarios el miércoles 14 de enero a las 19:00.
  • Entradas hasta $150.000 generaron críticas de los hinchas por su elevado costo.
  • Solo socios activos y adherentes podrán ingresar al encuentro en La Bombonera.
julián mazzara
Julián Mazzara

