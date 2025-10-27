Los hinchas de Boca, maravillados con el jugador que cambió el partido ante Barracas: “Es Neymar”

Es una tarde híper caliente, Boca venció 3-1 a Barracas Central por la fecha 12 del Torneo Clausura, en el partido que había sido postergado por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Con un doblete de Milton Giménez y un gol de Miguel Merentiel, el Xeneize se quedó con tres puntos fundamentales ante un rival directo. Sin embargo, los hinchas se rindieron ante otro jugador.

Lo cierto es que el conjunto de la ribera se había ido al entretiempo 1-0 abajo en el marcador y jugando mal. El ingreso de Exequiel Zeballos cambió drásticamente el juego del equipo y, a base de gambetas indescifrables y buenas asociaciones, mejoró muchísimo a Boca. Fue responsable directo del empate parcial y también asistió en el tercer tanto al delantero uruguayo.

Este verdaderamente magnífico desempeño individual del Changuito, generó un revuelo enorme. Por ese mismo motivo, los hinchas se expresaron en las principales redes sociales y manifestaron su clara intención de que se mantenga dentro del equipo titular. “Es Neymar”, sentenció uno de los fanáticos del Xeneize en X (ex Twitter) y fue uno de los comentarios que más resaltó.

Además del brasileño, Zeballos también fue comparado con Lionel Messi, Diego Armando Maradona, Ronaldinho y Ousmane Dembélé, por su gran rendimiento. Otros de los posteos sostienen: “Se extrañaba ver esta versión del Chango Zeballos”, “tiene que ser titular”, “no puede ser nunca más suplente”, “había que tenerle paciencia, tuvo lesiones muy duras” y “lo dio vuelta él”.

Los comentarios de los hinchas de Boca sobre Zeballos

