Es tendencia:
logotipo del encabezado
Torneo Clausura

El golazo de 35 metros de Rodrigo Insua en Barracas Central vs. Boca por el Torneo Clausura 2025

El lateral izquierdo marcó un gol extraordinario en el comienzo del encuentro caliente entre el Guapo y el Xeneize.

Por Nahuel De Hoz

Seguí a Bolavip en Google!
Rodrigo Insua, autor del gol de Barracas Central ante Boca Juniors.
© GettyRodrigo Insua, autor del gol de Barracas Central ante Boca Juniors.

En un comienzo híper caliente entre Barracas Central y Boca, el partido se destrabó de una forma increíble: Rodrigo Insua marcó un golazo de 35 metros. Por la fecha 12 del Torneo Clausura, correspondiente al encuentro postergado por el triste fallecimiento de Miguel Ángel Russo hace pocas semanas, este lunes ambos conjuntos se pusieron al día con el resto de sus rivales.

Antes del acontecimiento ya habían sido amonestado tres jugadores, hubo una expulsión y otra polémica que todavía sigue latente. Los primeros minutos del compromiso estuvieron con el clima muy picante y la temperatura no hace más que elevarse en el campo de juego del Estadio Claudio Chiqui Tapia. En ese preciso instante, llegó un verdadero zapatazo al ángulo.

Lo cierto es que a los 19 minutos del primer tiempo y ni bien pasó la mitad de cancha, Insua convirtió un golazo de 35 metros que sorprendió a todos. El lateral ganó un rebote en el círculo central, la paró de pecho y sacó el violento remate. Con una potencia impresionante, la pelota bajó abruptamente y se metió en el arco de Agustín Marchesín, que no pudo responder.

Tweet placeholder

Esta magnífica maniobra individual cambió drásticamente el partido. Insua convirtió un golazo tremendo por mérito propio en un encuentro que parecía muy cuesta arriba por la reciente expulsión a su compañero, sino que además. De esta manera, Barracas Central comenzó ganándole 1-0 a Boca en el Estadio Claudio Chiqui Tapia, donde hace de local habitualmente.

La polémica que reclamó Boca ante Barracas Central

Poco más de un minuto de juego había transcurrido. Justo después de que Leandro Paredes sufrió una dura infracción después de descargar un pase, Miguel Merentiel fue agredido sin pelota por Rafael Barrios. El defensor del Guapo le tira un puñetazo al delantero del Xeneize, pero el árbitro Nicolás Lamolina y el VAR comandado por Silvio Trucco no dieron lugar a la protesta.

Publicidad
Tweet placeholder
El cruce entre Iván Tapia y Leandro Paredes que derivó en la expulsión del jugador de Barracas Central ante Boca

ver también

El cruce entre Iván Tapia y Leandro Paredes que derivó en la expulsión del jugador de Barracas Central ante Boca

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"El cumple de Madrid terminó hace rato y el hincha de River ya no cree en Gallardo"

ggrova
german garcía grova

Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn: la frase a Comesaña que causó la suspensión, la fecha del fallo y las posibles consecuencias

Lee también
Polémica a los 2 minutos de Barracas Central vs. Boca: Barrios golpeó a Merentiel y Lamolina solo le mostró amarilla
Fútbol Argentino

Polémica a los 2 minutos de Barracas Central vs. Boca: Barrios golpeó a Merentiel y Lamolina solo le mostró amarilla

Barracas le dedicó una bandera a Leandro Paredes en la previa del partido ante Boca: “Bienvenido a casa”
Fútbol Argentino

Barracas le dedicó una bandera a Leandro Paredes en la previa del partido ante Boca: “Bienvenido a casa”

Villa le dedicó un posteo a un jugador de River: "Respeto"
Fútbol Argentino

Villa le dedicó un posteo a un jugador de River: "Respeto"

El cruce entre Tapia y Paredes que derivó en la expulsión del jugador de Barracas
Fútbol Argentino

El cruce entre Tapia y Paredes que derivó en la expulsión del jugador de Barracas

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo