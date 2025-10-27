El golazo de 35 metros de Rodrigo Insua en Barracas Central vs. Boca por el Torneo Clausura 2025

En un comienzo híper caliente entre Barracas Central y Boca, el partido se destrabó de una forma increíble: Rodrigo Insua marcó un golazo de 35 metros. Por la fecha 12 del Torneo Clausura, correspondiente al encuentro postergado por el triste fallecimiento de Miguel Ángel Russo hace pocas semanas, este lunes ambos conjuntos se pusieron al día con el resto de sus rivales.

Antes del acontecimiento ya habían sido amonestado tres jugadores, hubo una expulsión y otra polémica que todavía sigue latente. Los primeros minutos del compromiso estuvieron con el clima muy picante y la temperatura no hace más que elevarse en el campo de juego del Estadio Claudio Chiqui Tapia. En ese preciso instante, llegó un verdadero zapatazo al ángulo.

Lo cierto es que a los 19 minutos del primer tiempo y ni bien pasó la mitad de cancha, Insua convirtió un golazo de 35 metros que sorprendió a todos. El lateral ganó un rebote en el círculo central, la paró de pecho y sacó el violento remate. Con una potencia impresionante, la pelota bajó abruptamente y se metió en el arco de Agustín Marchesín, que no pudo responder.

Esta magnífica maniobra individual cambió drásticamente el partido. Insua convirtió un golazo tremendo por mérito propio en un encuentro que parecía muy cuesta arriba por la reciente expulsión a su compañero, sino que además. De esta manera, Barracas Central comenzó ganándole 1-0 a Boca en el Estadio Claudio Chiqui Tapia, donde hace de local habitualmente.

La polémica que reclamó Boca ante Barracas Central

Poco más de un minuto de juego había transcurrido. Justo después de que Leandro Paredes sufrió una dura infracción después de descargar un pase, Miguel Merentiel fue agredido sin pelota por Rafael Barrios. El defensor del Guapo le tira un puñetazo al delantero del Xeneize, pero el árbitro Nicolás Lamolina y el VAR comandado por Silvio Trucco no dieron lugar a la protesta.

