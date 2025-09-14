Los hinchas de Boca reprobaron a un titular en el empate vs. Rosario Central: “Que vuelva cuando sea un hombre”

Un encuentro de alto vuelto fue el que protagonizaron Rosario Central y Boca en su empate 1-1 en Arroyito. El Xeneize supo adelantarse con un tanto de Rodrigo Battaglia, sin embargo, todos los flashes se posaron rápidamente sobre el golazo olímpico de Ángel Di María para la igualdad, en una jugada que al margen de la exquisitez del Fideo, dejó bajo la lupa a Leandro Brey.

El arquero de 22 años volvió a la titularidad en reemplazo de Agustín Marchesín, lesionado, y tuvo destacadas intervenciones que ahogaron el festejo canalla, como un remate lejano a Ignacio Malcorra y un potente disparo de Jaminton Campaz en el que puso firmes las manos. Pero nada impidió el debate entre los hinchas a través de redes sociales por su accionar en el empate de Central: previo al remate de Di María, dio algunos pases hacia delante que le impidieron alcanzar a desviar la pelota.

Inmediatamente, la jugada abrió dos aristas: los hinchas que elogiaban la sutileza del campeón del mundo y aquellos que reprobaron al arquero, los cuales analizaron la cuestión desde diferentes ópticas.

“Nunca supe que le vieron a Brey, realmente”, expresó el usuario @EstrellaSpica, desaprobando sin ningún filtro al guardameta. “Es un arquerazo que siempre se come un gol”, agrega @Juampy38_. En cambio, otros, como @stjamessann, priorizaron opinar sobre el juvenil pensando a futuro. “Es un arquero con condiciones, que por la juventud que tiene se vive mandando cagadas. Tiene que estar a préstamo en otro equipo”, escribió.

