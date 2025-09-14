Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

Los hinchas de Boca reprobaron a un titular en el empate vs. Rosario Central: “Que vuelva cuando sea un hombre”

Tras el encuentro en Arroyito, la actuación de un futbolista fue mirada de reojo por varios fanáticos.

Por Bruno Carbajo

Los hinchas de Boca reaccionaron ante el partido contra Rosario Central.
© GettyLos hinchas de Boca reaccionaron ante el partido contra Rosario Central.

Un encuentro de alto vuelto fue el que protagonizaron Rosario Central y Boca en su empate 1-1 en Arroyito. El Xeneize supo adelantarse con un tanto de Rodrigo Battaglia, sin embargo, todos los flashes se posaron rápidamente sobre el golazo olímpico de Ángel Di María para la igualdad, en una jugada que al margen de la exquisitez del Fideo, dejó bajo la lupa a Leandro Brey.

El arquero de 22 años volvió a la titularidad en reemplazo de Agustín Marchesín, lesionado, y tuvo destacadas intervenciones que ahogaron el festejo canalla, como un remate lejano a Ignacio Malcorra y un potente disparo de Jaminton Campaz en el que puso firmes las manos. Pero nada impidió el debate entre los hinchas a través de redes sociales por su accionar en el empate de Central: previo al remate de Di María, dio algunos pases hacia delante que le impidieron alcanzar a desviar la pelota.

Inmediatamente, la jugada abrió dos aristas: los hinchas que elogiaban la sutileza del campeón del mundo y aquellos que reprobaron al arquero, los cuales analizaron la cuestión desde diferentes ópticas.

“Nunca supe que le vieron a Brey, realmente”, expresó el usuario @EstrellaSpica, desaprobando sin ningún filtro al guardameta. “Es un arquerazo que siempre se come un gol”, agrega @Juampy38_. En cambio, otros, como @stjamessann, priorizaron opinar sobre el juvenil pensando a futuro. “Es un arquero con condiciones, que por la juventud que tiene se vive mandando cagadas. Tiene que estar a préstamo en otro equipo”, escribió.

Publicidad
Publicidad
Publicidad
A casi 3 meses del empate con Boca, Auckland City recibió un cachetazo en el arranque de la Copa Intercontinental 2025

ver también

A casi 3 meses del empate con Boca, Auckland City recibió un cachetazo en el arranque de la Copa Intercontinental 2025

De verdugo de River a error grosero en Colombia: el entrenador argentino que podría ser severamente castigado

ver también

De verdugo de River a error grosero en Colombia: el entrenador argentino que podría ser severamente castigado

bruno carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Vaccari, la soberbia es mala consejera

ggrova
german garcía grova

La Conmebol determinó la clasificación de U de Chile tras el escándalo contra Independiente: las duras sanciones

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Los puntajes de Boca tras el empate ante Rosario Central, con un desaprobado: jugador x jugador
Boca Juniors

Los puntajes de Boca tras el empate ante Rosario Central, con un desaprobado: jugador x jugador

Los mejores memes del empate entre Rosario Central y Boca
Fútbol Argentino

Los mejores memes del empate entre Rosario Central y Boca

El gol olímpico de Ángel Di María en Rosario Central vs. Boca
Fútbol Argentino

El gol olímpico de Ángel Di María en Rosario Central vs. Boca

El gol de Rodrigo Battaglia en Boca vs. Rosario Central
Boca Juniors

El gol de Rodrigo Battaglia en Boca vs. Rosario Central

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo