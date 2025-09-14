Es tendencia:
A casi 3 meses del empate con Boca, Auckland City recibió un cachetazo en el arranque de la Copa Intercontinental 2025

El equipo neozelandés que sorprendió a Boca en el Mundial de Clubes tuvo una rápida eliminación en otro certamen internacional que se disputa este año.

Por Agustín Vetere

El empate de Auckland City a Boca en el Mundial de Clubes.
El empate de Auckland City a Boca en el Mundial de Clubes.

Tras recibir 10 goles ante Bayern Múnich y otros 6 ante Benfica, Auckland City escribió ante Boca Juniors una de las páginas doradas de su historia. El combinado neozelandés le sacó un empate por 1-1 al Xeneize, que se quedó ese día afuera del Mundial de Clubes en la fase de grupos.

Mientras en Oceanía se desataron los festejos, en Argentina se dispararon críticas despiadadas contra el plantel de Miguel Ángel Russo, que no le pudo ganar a un equipo semi profesional. A casi 3 meses de aquel duelo, el nivel de Auckland City volvió a quedar expuesto en el plano internacional.

Es que este domingo inició la edición 2025 de la Copa Intercontinental. Con la llegada del Mundial de Clubes, FIFA refundó el certamen que enfrentaba a los campeones de la Libertadores y la Champions League y ahora los participantes son los ganadores de las 6 confederaciones.

Por la primera ronda, en El Cairo, Pyramids de Egipto, como representante de África, goleó por 3-0 a Auckland City, ganador de la Liga de Campeones de la OFC. Karti, Hamdi y Ziko fueron los autores de los goles en un encuentro en el que los de Nueva Zelanda se vieron superados con holgura.

Auckland City solo tuvo un remate fuera de los tres palo en todo el partido. Delante, Pyramids probó 22 veces y dominó con el 74% de la posesión. Ahora, los egipcios enfrentarán a Al-Ahli en Yeda Arabia Saudita, por un lugar en la fase final del certamen.

Cómo sigue la Copa Intercontinental 2025

El 23 de septiembre, Pyramids y Al-Ahli se medirá en Arabia Saudita por un lugar en semifinales. El vencedor se meterá en la etapa final a disputarse en diciembre. Allí entrarán en juego los campeones de las principales confederaciones de la FIFA.

Cruz Azul, campeón de la Concachampions, se verá las caras ante el ganador de la Copa Libertadores. Quién sobreviva de esta llave tendrá que enfrentar a Pyramids o Al-Hilal por el premio de disputar la final de la Intercontinental ante Paris Saint-Germain, ganador de la última UEFA Champions League.

Los equipos argentinos que podrían participar de la Copa Intercontinental

Pensando en el representante de Conmebol en este certamen, hay cuatro equipos argentinos que podrían ocupar este lugar. Los mismos son Racing, Vélez, Estudiantes de La Plata y River, quienes se encuentran en los cuartos de final del certamen. La Academia se enfrentará al Fortín, el Pincha a Flamengo y el Millonario a Palmeiras. 

Para que puedan estar presentes en esta competición, los equipos argentinos deberán quedarse con la Copa Conmebol Libertadores. Los mismos, tendrán que disputar cinco partidos para ganar este torneo. 

