De verdugo de River a error grosero en Colombia: el entrenador argentino que podría ser severamente castigado

Javier Gandolfi es el director técnico de Atlético Nacional y protagonizó un hecho que puede derivar en fuertes castigos y su cese en el cargo.

Por Nahuel De Hoz

Javier Gandolfi, director técnico de Atlético Nacional de Medellín.
© GettyJavier Gandolfi, director técnico de Atlético Nacional de Medellín.

En las últimas horas sucedió un hecho casi sin precedentes en la historia del fútbol. Es que en Colombia, Atlético Nacional perdió 1-0 ante Atlético Bucaramanga por el campeonato doméstico y un hecho particular podría derivar en una fuerte sanción y, por ende, que el partido termine 3-0. El principal protagonista del error fue Javier Gandolfi, el director técnico argentino.

El reglamento de la Liga BetPlay es claro: solo pueden haber 3 extranjeros en cancha al mismo tiempo. En el tramo final del encuentro, el entrenador albiceleste y su equipo de trabajo no se percataron de ese detalle y mandaron al campo de juego a otro futbolista que no posee la nacionalidad colombiana. Es decir, estuvieron varios minutos con 4 jugadores extranjeros.

Este acontecimiento tomó lugar cuando a falta de poco tiempo para que finalice el cotejo, Gandolfi indicó que Billy Arce debía ingresar al césped. Pero claro, ya estaban Camilo Cándido, Juan Bauza y Facundo Batista, por lo que ahora se enfrenta a un posible castigo severo por ir en contra del estricto reglamento de la asociación del fútbol nacional, a cargo del ente regulador del país.

Javier Gandolfi, director técnico argentino de Atlético Nacional de Medellín. (Getty Images)

De esta manera y a raíz de lo sucedido en el compromiso entre Atlético Nacional y Atlético Bucaramanga por una nueva jornada de la Liga BetPlay, se espera una eventual pena ejemplar. Así las cosas, el conjunto de Medellín podría perder el partido 3-0 y al mismo tiempo recibir una contundente sanción tanto para la institución como para el cuerpo técnico que lidera el argentino.

De hecho, al término del cotejo, el propio Gandolfi se refirió al hecho. “La respuesta es muy corta. Cuando decido realizar el cambio en ningún momento tuve en cuenta que teníamos los tres en el campo de juego y obviamente no hay excusas. Y luego lo hablaré, obviamente, con el cuerpo técnico que no puede pasar. No hay mucho para agregar”, manifestó en rueda de prensa.

A su vez y en contraparte, el entrenador de Bucaramanga también se tomó unos segundos durante la conferencia para dar su opinión al respecto. “Creo que Nacional jugó 2 minutos con 4 extranjeros. Nosotros vamos a límite del reglamento, es un tema pendiente, si podemos ganar 2 goles más, vamos por eso“, advirtió Leonel Álvarez delante de los medios de comunicación.

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

