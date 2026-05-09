Los puntajes de Boca en la eliminación ante Huracán: jugador x jugador

Las calificación de los futbolistas xeneizes en la derrota ante el equipo de Diego Martínez.

Leandro Brey (4): entregó apresuradamente el pase a Milton Delgado que terminó en el primer gol de Huracán, en el que luego no llegó a reaccionar cuando definió Gil. En los dos penales de Óscar Romero se tiró para el mismo lado, sin esperar movimientos del paraguayo que anticipen dónde iba a patear.

Marcelo Weigandt (4): errático en defensa y en ataque, no pudo proyectarse de manera correcta y complicó a Boca con sus decisiones, pese a que tuvo algunas intervenciones positivas al asociarse con sus compañeros. Claudio Úbeda lo retiró del campo en el entretiempo para que ingrese Malcom Braida de 4.

Lautaro Di Lollo (3): nada que hacer en el tempranero gol de Huracán, de hecho la jugada se desarrolló por la zona contraria la suya. En los 90 minutos había sido el mejor de Boca, pero un tiempo suplementario para el olvido dilapitó su rendimiento, siendo autor de los dos penales para Huracán. El primero, por una falta a Juan Bisanz, y el segundo por una mano en un forcejeo con Fabio Pereyra. La eliminación se explica por sus dos errores.

Ayrton Costa (4): al igual que Di Lollo, tuvo un correcto partido pero se vio condicionado por algunos errores defensivos que explican la derrota y la eliminación. Salió en el entretiempo del alargue para que ingrese Ángel Romero.

Lautaro Blanco (5): errático en la toma de decisiones a la hora de mandar centros y en el retroceso defensivo. Cometió faltas innecesarias en el alargue que cortaron el juego, cuando Boca necesitaba agilizar y rapidez.

Santiago Ascacibar (4.5): más allá de algunas imprecisiones en los pases, el volante completó un partido aceptable por los intentos ofensivos en la primera parte, donde tuvo dos tiros al arco que fueron interceptados por Galindez y Fabio Pereyra. Fue reemplazado por Zeballos a los 15′ del segundo tiempo.

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Leandro Paredes (6.5): el mejor de Boca una vez más. Claro con los pases, con las pelotas paradas y con la templanza. 124 pases correctos sobre 140 intentados, con 4 de ellos siendo claves para el equipo. 180 toques totales de pelota en los 120 minutos disputados. Hizo todo a su alcance para que el Xeneize clasifique, pero no se pudo.

Milton Delgado (5): responsabilidad parcial en el primer gol al perder la pelota por la presión de Blondel y de Gil. Luego, durante los 120′, fue el motor del equipo y compensó ese error en el inicio.

Tomás Aranda (5): intentó con sus acciones ofensivas generar peligro. Pecó de más en algunas jugadas puntuales donde tenía opciones de pase más concretas, pero redondeó una buena performance pese a la derrota.

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Adam Bareiro (4): no tuvo injerencia ofensiva en los 23 minutos que disputó. Ejecutó de mala manera una pirueta cuando la jugada pedía simpleza y salió lesionado. Ingresó Milton Giménez en su lugar.

Miguel Merentiel (4): sigue con la racha negativa de cara al arco y ante Huracán sumó errores de concepto en las jugadas en las que retrocedía para recuperar la pelota y buscar asociaciones de pase. Se lo sigue notando incómodo físicamente.

INGRESARON

Milton Giménez (6): anotó el 1 a 1 agónico en los 90′ y completó un buen partido. Ingresó de manera prematura por la lesión de Bareiro en el primer tiempo.

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Malcom Braida (5): ingresó como lateral derecho improvisado ante el mal partido de Weigandt. Cumplió, pero sin destacar.

Exequiel Zeballos (4): un mal ingreso del Chango. Al igual que Aranda, pecó en algunas acciones por querer gambetear de más, aunque se destacan sus intentos individuales.

Ángel Romero (6): en 15 minutos que jugó, convirtió el gol del 2-3 en el último tiempo del alargue.