Aunque le costó superar el karma de las lesiones que lo había relegado en Barcelona, Ansu Fati logró cerrar una gran temporada a título personal durante su cesión en Mónaco, que finalizará el próximo 30 de junio, y llegó a ilusionarse con la posibilidad de meterse en la lista de convocados de la Selección de España para disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El delantero que llegó a heredar el dorsal de Messi en el equipo culé cerró el año con 12 goles en 30 partidos disputados y no hubo otro delantero español que lo haya hecho mejor en ese tramo final de la carrera por ganarse un lugar en la Copa del Mundo. Sin embargo, Luis de la Fuente se inclinó por futbolistas que venían siendo parte del proceso, a diferencia de Ansu que no es llamado desde finales de 2023.

Quien se refirió a la ausencia en la convocatoria fue su propio padre, Bori, mostrándose comprensivo de la elección de jugadores pero a la vez seguro de que en la última temporada su hijo cumplió con todos los requisitos necesarios para tener la oportunidad de estar. “No hay lugar para todo el mundo. Ansu lo tomó bien. Sabe que lleva mucho tiempo sin ir a la Selección, que ya hay armado un grupo. Él ha demostrado que podía estar, pero eso no te garantiza el lugar”, expresó en diálogo con El Chiringuito.

También se refirió al conocimiento que Luis de la Fuente tiene de su hijo y al aporte que podría haber hecho a la Selección de España en un torneo tan intenso por la acumulación de partidos en un mes de competencia: “Ansu puede jugar en un montón de sitios. De la Fuete lo conoce muy bien. Si no lo ha llamado es porque no ha pensado en él y ya está, no pasa nada. Pero con la temporada que hizo, nadie puede discutir que Ansu podía estar, porque fíjate cuánto ha marcado”.

🗣️ El padre de Ansu Fati se pronuncia en directo en #Sportplus tras la no convocatoria de su hijo para el Mundial.



🔥 "Él ha demostrado que podía estar en la lista de España".



👏 "¡Un abrazo para @jpedrerol!" pic.twitter.com/3L4PBusVSM — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 26, 2026

Regreso a España y futuro por decidir

Ya sabiéndose fuera del Mundial, Ansu Fati regresará a España para pasar sus vacaciones en familia y seguir a la distancia al seleccionado que conduce Luis de la Fuente. Además, quedará a la espera de la decisión de Mónaco, donde tiene contrato de cesión hasta el 30 de junio, que al parecer hará uso de la opción de compra de 11 millones de euros para retenerlo.

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La lista de la Selección de España para el Mundial

Sin Ansu Fati y sin jugadores de Real Madrid, Luis de la Fuente dio a conocer la lista de 26 futbolistas que representarán a la Selección de España en el Mundial que la tiene como una de las grandes candidatas a quedarse con el título.

Arqueros: Unai Simón, Raya y Joan García.

Unai Simón, Raya y Joan García. Defensores: Llorente, Porro, Eric García, Pubill, Laporte, Cubarsí, Cucurella y Grimaldo.

Llorente, Porro, Eric García, Pubill, Laporte, Cubarsí, Cucurella y Grimaldo. Mediocampistas: Pedri, Fabián, Zubimendi, Gavi, Rodri, Baena y Merino.

Pedri, Fabián, Zubimendi, Gavi, Rodri, Baena y Merino. Delanteros: Oyarzabal, Olmo, Nico Williams, Pino, Ferran, Borja Iglesias, Víctor Muñoz y Lamine.

Data clave

12 goles en 30 partidos anotó Ansu Fati durante su cesión en Mónaco.

anotó Ansu Fati durante su cesión en Mónaco. Lista de 26 futbolistas de España para el Mundial no incluye a Ansu Fati.

de España para el Mundial no incluye a Ansu Fati. 11 millones de euros es la opción de compra del Mónaco por el delantero.