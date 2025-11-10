El Superclásico del Fútbol Argentino es un evento que hace décadas acapara las miradas del mundo. Y esa es una tendencia que no cambió a pesar del momento irregular tanto de Boca como de River en el plano internacional (principalmente en la Copa Libertadores en la que se profundizó el dominio brasileño) y de la crítica general al nivel que se observa en los campos de juego del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Clara muestra de este interés que no se perdió en plano global por el cruce entre xeneizes y millonarios es la cobertura de los medios de diferentes latitudes, en este caso, a lo que fue el triunfo en la Bombonera del elenco que comanda Claudio Úbeda sobre el equipo de Marcelo Gallardo gracias a los tantos marcados por Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel.

”Boca Jrs y River Plate se enfrentaban en la Bombonera para una edición más del superclásico de Argentina, en un partido que paralizó a toda la liga y causó expectativa más allá de las fronteras sudamericanas”, reflejó el Diario Marca de España, que además subrayó: ”Zeballos encabeza la victoria de los xeneizes en el Clásico de Argentina”.

Diario AS: ”Carlos Gardel decía de Buenos Aires, su tierra florida, que allí terminaría su vida. Algo similar le ocurrió a River Plate en su visita a La Bombonera, porque Exequiel Zeballos fulminó una de las pocas vidas que le quedaban a Marcelo Gallardo y a su equipo para clasificarse a la Copa Libertadores”.

Otros medios españoles sobre el Superclásico

Sport: ”Boca se lleva todo el botín en el superclásico y agranda los problemas de River. Boca Juniors se clasificó este domingo a la Copa Libertadores de 2026 y a los octavos del final del actual Torneo Clausura tras derrotar en La Bombonera por 2-0 a River Plate en una nueva edición del superclásico del fútbol argentino en coincidencia con la última jornada del Torneo Clausura”.

Mundo Deportivo: ”Boca se lleva el Superclásico y hunde más a River. El Superclásico significó un impulso grande para Claudio Ubeda, el ayudante de campo del DT fallecido Miguel Russo, ese colaborador que le encontró la vuelta al equipo, con jugadores que le responden y que tal vez sea confirmado como técnico principal para 2026”.

El Desmarque: ”Ander Herrera compara el derbi vasco con el Boca – River: ‘Como esto no hay nada‘. Ander Herrera vivió un capítulo inolvidable en su aventura argentina. Tras dejar atrás su rosario de lesiones, el centrocampista español participó en la victoria de Boca Juniors sobre River Plate. El ex del Athletic Club alucinó con el gran clásico del fútbol argentino, el cual comparó con el derbi vasco”.

Inglaterra

Daily Mail: ”Dua Lipa cambia sus glamurosos trajes de escenario por una camiseta de fútbol mientras disfruta del Superclásico argentino tras su actuación en Buenos Aires. Boca Juniors obtuvo una victoria de 2-0 en casa contra River Plate, pero no estaba claro a quién animaba Dua”.

Italia

Eurosport Italia: ”Boca Juniors venció a River 2-0 y se coloca líder de la tabla. Boca Juniors derrotó a River Plate 2-0 en la jornada 15 del Torneo Clausura, ascendiendo al primer lugar de la tabla, dejando atrás a Unión Santa Fe. Los goles de Exequiel Zeballos en el tiempo añadido del primer tiempo y de Miguel Merentiel al inicio del segundo decidieron el encuentro”.

Alemania

Kicker: ”En la jornada 15 del Clausura de la Liga Profesional, Boca Juniors venció 2-0 a River Plate”.

China

Xinhua News: ”Zeballos lidera la victoria de Boca sobre River Plate. Boca ahora tiene dos puntos de ventaja en la cima del Grupo A, mientras que River Plate es sexto en el Grupo B”.

Malasia

The Stars: ”Boca aumenta la miseria en River con una victoria de 2-0 en el Superclásico. Boca Juniors obtuvo una merecida victoria liguera por 2-0 en casa contra River Plate en el Superclásico argentino del domingo, extendiendo la mala racha de sus acérrimos rivales con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel”.

Singapur

Channel News: ”Boca Juniors aumenta la miseria de River Plate con una victoria de 2-0. La derrota deja a River sumido en una mala racha, habiendo perdido seis de sus últimos siete partidos de liga y ocupando el sexto lugar del Grupo B del Torneo Clausura con 21 puntos, a 10 del líder Rosario Central”.

En síntesis

El Superclásico lo ganó Boca Juniors 2 a 0 a River Plate en la Bombonera .

a River Plate en la . Los goles de la victoria para Boca fueron marcados por Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel .

y . Boca Juniors se clasificó a la Copa Libertadores de 2026 tras vencer a River Plate.

