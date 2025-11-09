Es tendencia:
La astrología tiene a su favorito para el Superclásico entre Boca y River de este domingo 9 de noviembre

El pronóstico de la astrología ve a uno de los dos equipos con grandes chances de ganar este domingo en la cita que tendrá lugar en la cancha de Boca.

Por Germán Carrara

El astrólogo de Boca predijo que el equipo de Claudio Úbeda tiene mayores chances de ganar hoy 9 de noviembre frente a River.
El astrólogo de Boca predijo que el equipo de Claudio Úbeda tiene mayores chances de ganar hoy 9 de noviembre frente a River.

Este domingo 9 de noviembre Boca y River se miden en el Estadio Alberto José Armando, en uno de los encuentros correspondientes a la jornada 15 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, un duelo que si bien no es definitorio para la clasificación a los Octavos de Final, sí puede serlo en la clasificación para la Copa Libertadores. Además, está claro que ganar un Superclásico siempre tiene un valor estadístico y emocional mayor en comparación a cualquier otro partido.

Al respecto de lo que empezará a suceder desde las 16:30 horas de Argentina en el campo de juego de la Bombonera, en la semana previa, en los medios de comunicación, se hizo énfasis en los momentos de cada uno, siendo el equipo que heredó Claudio Úbeda el que aparenta estar levemente mejor, pues viene de ganar sus últimos dos compromisos, mientras que el conjunto de Marcelo Gallardo perdió 3 de sus últimos cinco encuentros, además del empate por la Semifinal de la Copa Argentina con Independiente Rivadavia de Mendoza que terminó en eliminación de la Banda en los penales.

Ante este escenario, el que compartió su perspectiva fue Giorgio Armas, el astrólogo hincha de Boca que se hizo famoso con sus publicaciones en redes sociales. “En los anteriores superclásicos, River estaba mejor, ahora Boca está un poco mejor por astrología, sobre todo en el primer tiempo”, comentó en una conversación que mantuvo con el Diario Olé.

Además, vaticinó que la Bombonera puede gritar dentro de la primera media hora: ”Antes de los 30 minutos veo una alegría y al final del partido veo a la gente tranquila, como que el equipo dejó todo y con esperanza. Tenemos un poder hermoso en Marte, que le está dando poder, por eso tiene que aprovechar la energía”.

En esa misma línea, Giorgio Armas remarcó que no ve al Xeneize perdiendo el Superclásico: “Me marca mucho el número 2, quiere decir que Boca gana con dos goles o lo peor que puede pasar es que le empaten. Pero no lo pierde. Y si estamos concentrados y tranquilos, con mucha sabiduría, lo podemos ganar. En el primer tiempo puede haber un gol de jugador de apellido femenino”.

Y para cerrar, lanzó un dato del segundo tiempo como para que Úbeda tome nota: “Ahí viene una fortuna de River: puede ser lesionado en Boca, puede ser un expulsado en Boca, viene una fortuna que nos vamos a dar cuenta y ahí puede emparejar un poco las cosas”.

El Historial entre Boca y River

A lo largo de la historia Boca y River se enfrentaron en 264 oportunidades, entre partidos de la era amateur y profesional. Boca se llevó 92, River 88 y los restantes 84 acabaron igualados.

