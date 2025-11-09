Atentos Boca y River: así están los cruces de los octavos de final del Torneo Clausura tras el Superclásico y el triunfo de Tigre ante Estudiantes

Con la victoria de Boca por 2-0 ante River en el Superclásico como plato fuerte del día, el Torneo Clausura vivió un fin de semana cargado de emociones en la fecha 15, la anteúltima de la fase de grupos. A falta de una jornada para el cierre, los resultados comenzaron a definir los cruces de octavos de final y a ajustar los últimos cupos disponibles para los playoffs.
El triunfo del Xeneize no solo significó una alegría extra ante su clásico rival, sino también la clasificación a la Copa Libertadores y el liderazgo de la Zona A con 26 puntos, superando a Unión, que quedó con 22, mientras que Central Córdoba, con 21 y aún debiendo jugar (vs. Independiente Rivadavia), todavía sueña con meterse entre los primeros puestos.
Siguiendo con el mismo grupo, la victoria de Tigre por 1-0 sobre Estudiantes también movió la tabla y metió al Matador en la conversación grande del campeonato, debido a que alcanzó los 22 puntos y se ubicó junto a Racing y Barracas Central en un triple empate. El Pincha, en cambio, quedó en el séptimo lugar, y Banfield está octavo tras caer por la mínima con Aldosivi.
Por la Zona B, River (21) quedó sexto y ya no tiene chances de quedar entre los primeros cuatro para jugar los octavos en el Monumental. Además, Sarmiento venció 2-1 a Instituto y, aunque figura noveno con 19 puntos, estaría metiéndose en los playoffs debido a la situación de San Martín de San Juan, que ocupa el octavo puesto con la misma cantidad de unidades, pero no puede participar por estar comprometido con el descenso en los promedios. Atlético Tucumán venció 2-1 a Godoy Cruz, que se jugará la permanencia frente a Riestra, y mantiene viva su ilusión de meterse entre los ocho mejores de la zona.
Con algunos partidos todavía pendientes de esta fecha 15 —que se cerrará el lunes—, los cruces de octavos comienzan a tomar forma. Sin embargo, todo se definirá en la última jornada, donde se conocerán finalmente los clasificados de ambas zonas y los duelos que animarán la fase final del Torneo Clausura.
Así están los cruces de octavos de final del Torneo Clausura
- Boca vs. Sarmiento*
- Unión vs. Talleres
- Central Córdoba vs. River
- Tigre vs. San Lorenzo
- Vélez vs. Barracas Central
- Lanús vs. Racing
- Riestra vs. Estudiantes
- Rosario Central vs. Banfield
*Sarmiento está noveno en la tabla de la Zona B pero actualmente está ocupando el cupo que libera San Martín de San Juan (8°), quien al estar en puestos de descenso no tiene permitido participar de los playoffs.
Cómo quedó la tabla del Torneo Clausura
Zona A
|#
|Equipos
|PTS
|J
|Gol
|+/-
|G
|E
|P
|1
|Boca
|26
|15
|26:12
|14
|7
|5
|3
|2
|Unión
|24
|15
|20:13
|7
|6
|6
|3
|3
|Central Córdoba
|22
|14
|16:10
|6
|5
|7
|2
|4
|Tigre
|22
|15
|14:11
|3
|5
|7
|3
|5
|Barracas
|22
|15
|18:16
|2
|5
|7
|3
|6
|Racing
|22
|15
|15:13
|2
|6
|4
|5
|7
|Estudiantes
|21
|15
|16:16
|0
|6
|3
|6
|8
|Banfield
|20
|15
|14:20
|-6
|6
|2
|7
|9
|Belgrano
|19
|14
|13:10
|3
|4
|7
|3
|10
|Defensa
|19
|15
|14:17
|-3
|5
|4
|6
|11
|Huracán
|19
|15
|9:14
|-5
|5
|4
|6
|12
|Argentinos
|18
|14
|15:12
|3
|5
|3
|6
|13
|Aldosivi
|15
|15
|9:16
|-7
|4
|3
|8
|14
|Newell’s
|14
|15
|13:22
|-9
|3
|5
|7
|15
|Ind. Rivadavia
|12
|14
|12:17
|-5
|2
|6
|6
Zona B
|#
|Equipos
|PTS
|J
|Gol
|+/-
|G
|E
|P
|1
|Central
|31
|15
|18:7
|11
|8
|7
|0
|2
|Riestra
|27
|14
|18:10
|8
|8
|3
|3
|3
|Lanús
|27
|15
|17:12
|5
|8
|3
|4
|4
|Vélez
|25
|14
|19:10
|9
|7
|4
|3
|5
|San Lorenzo
|23
|15
|12:10
|2
|6
|5
|4
|6
|River
|21
|15
|20:15
|5
|6
|3
|6
|7
|Talleres
|20
|15
|9:12
|-3
|5
|5
|5
|8
|San Martín
|19
|15
|11:12
|-1
|4
|7
|4
|9
|Sarmiento
|19
|15
|12:16
|-4
|5
|4
|6
|10
|Atl. Tucumán
|18
|15
|16:18
|-2
|5
|3
|7
|11
|Gimnasia
|16
|14
|9:16
|-7
|5
|1
|8
|12
|Instituto
|15
|15
|9:17
|-8
|3
|6
|6
|13
|Independiente
|12
|14
|12:13
|-1
|2
|6
|6
|14
|Platense
|12
|15
|12:22
|-10
|2
|6
|7
|15
|Godoy Cruz
|11
|15
|9:18
|-9
|1
|8
|6
Datos clave
- Tras la fecha 15 del Torneo Clausura, Boca lidera la Zona A con 26 puntos.
- El triunfo de Boca 2-0 ante River aseguró el pase a la Copa Libertadores y el liderazgo de la Zona A.
- River Plate, en la Zona B, quedó sexto con 21 puntos y sin chances de jugar octavos en el Monumental.