Atentos Boca y River: así están los cruces de los octavos de final del Torneo Clausura tras el Superclásico y el triunfo de Tigre ante Estudiantes

La victoria xeneize impulsó su liderazgo en la Zona A, mientras otros resultados ajustaron los últimos cupos para los playoffs del campeonato.

Por Bruno Carbajo

Tras el Superclásico, la tabla del Torneo Clausura sufrió modificaciones.
Con la victoria de Boca por 2-0 ante River en el Superclásico como plato fuerte del día, el Torneo Clausura vivió un fin de semana cargado de emociones en la fecha 15, la anteúltima de la fase de grupos. A falta de una jornada para el cierre, los resultados comenzaron a definir los cruces de octavos de final y a ajustar los últimos cupos disponibles para los playoffs.

El triunfo del Xeneize no solo significó una alegría extra ante su clásico rival, sino también la clasificación a la Copa Libertadores y el liderazgo de la Zona A con 26 puntos, superando a Unión, que quedó con 22, mientras que Central Córdoba, con 21 y aún debiendo jugar (vs. Independiente Rivadavia), todavía sueña con meterse entre los primeros puestos.

Siguiendo con el mismo grupo, la victoria de Tigre por 1-0 sobre Estudiantes también movió la tabla y metió al Matador en la conversación grande del campeonato, debido a que alcanzó los 22 puntos y se ubicó junto a Racing y Barracas Central en un triple empate. El Pincha, en cambio, quedó en el séptimo lugar, y Banfield está octavo tras caer por la mínima con Aldosivi.

Por la Zona B, River (21) quedó sexto y ya no tiene chances de quedar entre los primeros cuatro para jugar los octavos en el Monumental. Además, Sarmiento venció 2-1 a Instituto y, aunque figura noveno con 19 puntos, estaría metiéndose en los playoffs debido a la situación de San Martín de San Juan, que ocupa el octavo puesto con la misma cantidad de unidades, pero no puede participar por estar comprometido con el descenso en los promedios. Atlético Tucumán venció 2-1 a Godoy Cruz, que se jugará la permanencia frente a Riestra, y mantiene viva su ilusión de meterse entre los ocho mejores de la zona.

Con algunos partidos todavía pendientes de esta fecha 15 —que se cerrará el lunes—, los cruces de octavos comienzan a tomar forma. Sin embargo, todo se definirá en la última jornada, donde se conocerán finalmente los clasificados de ambas zonas y los duelos que animarán la fase final del Torneo Clausura.

Así están los cruces de octavos de final del Torneo Clausura

  • Boca vs. Sarmiento*
  • Unión vs. Talleres
  • Central Córdoba vs. River
  • Tigre vs. San Lorenzo
  • Vélez vs. Barracas Central
  • Lanús vs. Racing
  • Riestra vs. Estudiantes
  • Rosario Central vs. Banfield
*Sarmiento está noveno en la tabla de la Zona B pero actualmente está ocupando el cupo que libera San Martín de San Juan (8°), quien al estar en puestos de descenso no tiene permitido participar de los playoffs.

Cómo quedó la tabla del Torneo Clausura

Zona A

#EquiposPTSJGol+/-GEP
1Boca 261526:1214753
2Unión241520:137663
3Central Córdoba221416:106572
4Tigre221514:113573
5Barracas221518:162573
6Racing221515:132645
7Estudiantes211516:160636
8Banfield201514:20-6627
9Belgrano191413:103473
10Defensa191514:17-3546
11Huracán19159:14-5546
12Argentinos181415:123536
13Aldosivi15159:16-7438
14Newell’s141513:22-9357
15Ind. Rivadavia121412:17-5266

Zona B

#EquiposPTSJGol+/-GEP
1Central311518:711870
2Riestra271418:108833
3Lanús271517:125834
4Vélez251419:109743
5San Lorenzo231512:102654
6River211520:155636
7Talleres20159:12-3555
8San Martín191511:12-1474
9Sarmiento191512:16-4546
10Atl. Tucumán181516:18-2537
11Gimnasia16149:16-7518
12Instituto15159:17-8366
13Independiente121412:13-1266
14Platense121512:22-10267
15Godoy Cruz11159:18-9186
Datos clave

  • Tras la fecha 15 del Torneo Clausura, Boca lidera la Zona A con 26 puntos.
  • El triunfo de Boca 2-0 ante River aseguró el pase a la Copa Libertadores y el liderazgo de la Zona A.
  • River Plate, en la Zona B, quedó sexto con 21 puntos y sin chances de jugar octavos en el Monumental.
