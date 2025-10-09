Mauro Zárate y su conmovedor adiós por la muerte de Miguel Ángel Russo: “No tengo pelos en la lengua”

Mauro Zarate, el ex delantero surgido de las divisiones inferiores de Vélez y de paso por Boca, fue uno de los tantos futbolistas que publicó un posteo en sus redes sociales para despedir a Miguel Ángel Russo, quien falleció a los 69 años tras luchar contra una larga enfermedad.

En su cuenta de Instagram, el ex jugador que fue dirigido por Russo tanto en Vélez como en Boca y fue campeón en ambos equipos, le dejó un sentido mensaje para despedirlo y agradecerle por todo el tiempo que compartieron dentro del campo de juego.

“Gracias por todo Miguel!!! Solo palabras de apreció y agradecimiento por vos . No tengo pelos en la lengua en decir que no hubiera llegado a Europa si no pasaba por tus manos a mis 18 años. Fuiste como un padre futbolístico en ese momento y nunca lo voy a olvidar. Abrazo al cielo!”, escribió.

El posteo de Mauro Zarate.

A lo largo de su carrera, Miguel Ángel Russo fue muy importante para Mauro Zarate. Esto se debe a que en 2005 lo asentó en Primera División para que el delantero se gane un lugar dentro del XI titular y sea clave en la obtención del Torneo Clausura 2005, un título importante en la historia del club.

Luego de esto, sus caminos se volvieron a encontrar en Boca, en donde compartieron la temporada 2020 y parte de la 2021. Allí, Russo confió en Zarate e intentó recuperarlo al ponerlo como titular en el inicio de su ciclo, pero el delantero no logró continuidad por problemas musculares.

En esta etapa juntos en el Xeneize también tuvieron éxito, debido a que se consagraron campeones de la Superliga 2019/20 que le ganaron en la última fecha a River, y la Copa de la Liga Profesional 2020, en la que vencieron en la final por penales a Banfield tras empatar 1 a 1 en los 90 minutos reglamentarios.

El mensaje de Boca lamentando el fallecimiento de Miguel Ángel Russo

“El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!”, compartió la institución.

