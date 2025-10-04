Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

Mientras lo critican en México, Fernando Gago reivindicó su ciclo en Boca: “Perdí con River, pero saqué el 70% de los puntos”

El entrenador enfrentó a un periodista que le dijo que su etapa en el Xeneize se terminó por malos resultados. Qué dijo Pintita.

Por Joaquín Alis

Fernando Gago, entrenador de Necaxa.
© GettyFernando Gago, entrenador de Necaxa.

Fernando Gago no atraviesa un buen momento en Necaxa. Su equipo acumula tres derrotas consecutivas y marcha 16° de 18 en la Liga MX, un presente que lo deja en el ojo de la tormenta. A la hora de enfrentar a la prensa, el entrenador reivindicó su paso por Boca Juniors.

Todo comenzó cuando cuando un periodista aseguró que su salida del Xeneize fue por los resultados, a lo que respondió: “70% de puntos. Sí, perdí un clásico, pero saqué el 70% de puntos. Hay una estadística, no te estoy mintiendo. ¿Perdí con River? Perdí con River. 70% de puntos“.

“Vos me querés hacer una pregunta y yo te la estoy respondiendo con un dato. La pregunta que me acabas de hacer no es cierta. Dijiste que en Boca me fui por resultados y saqué el 70% de puntos“, aseguró Pintita, que finalizó su ciclo en el club de la Ribera luego de la derrota 1 a 0 en el Monumental el 27 de abril.

Y continuó: “Es muy fácil hablar sobre el resultado. Yo he jugado en toda mi carrera más de 70 torneos y solo gané 17. Un fracasado, porque gané 17 de 70, no sirve. Me lesioné cinco veces, pero en ese momento no vieron que yo volví las cinco”.

“Creo que la vida, si nos basamos en resultado, es muy fácil. Por ahí podemos tener visiones distintas de lo que es jugar bien o de cual es el mejor equipo. Yo no considero que el que gana es el mejor“, cerró.

Los números de Fernando Gago en Necaxa y Boca

Desde que arribó a Necaxa, en julio de este año, Fernando Gago dirigió un total de 14 partidos: consiguió apenas 3 victorias, 3 empates y sufrió 8 derrotas. Su contrato caduca a mediados de 2026, pero es muy cuestionado tanto por los hinchas como por la prensa mexicana.

Publicidad

Su ciclo en Boca Juniors se cerró con 30 encuentros dirigidos, con un saldo de 17 partidos ganados, 5 empatados y 8 perdidos, con 48 goles a favor y 28 en contra. Allí, sufrió derrotas durísimas como la del Superclásico y la eliminación ante Alianza Lima en la Fase 2 de la Copa Libertadores.

Úbeda borró a un cuestionado por los hinchas y planea el once de Boca vs. Newell’s con los regresos de Cavani y Zeballos

ver también

Úbeda borró a un cuestionado por los hinchas y planea el once de Boca vs. Newell’s con los regresos de Cavani y Zeballos

Ander Herrera, ante la posibilidad de redimirse en Boca durante la ausencia de Leandro Paredes

ver también

Ander Herrera, ante la posibilidad de redimirse en Boca durante la ausencia de Leandro Paredes

joaquín alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Maxi Salas ganó el duelo de pistoleros: revivió a River y le dejó a Racing una gran alerta para la Libertadores

ggrova
german garcía grova

Marcos Rojo, habilitado para el jugar el Torneo Clausura con Racing: el motivo

Lee también
El gol de Lautaro Martínez para que Inter de Milán tome rápida ventaja ante Cremonese
Fútbol europeo

El gol de Lautaro Martínez para que Inter de Milán tome rápida ventaja ante Cremonese

River hoy: equipo vs. Rosario Central, agasajo a Rivero y bajas confirmadas ante Sarmiento
River Plate

River hoy: equipo vs. Rosario Central, agasajo a Rivero y bajas confirmadas ante Sarmiento

Las sanciones que mantienen a Franco Colapinto en vilo y lo pueden adelantar 2 puestos tras la clasificación del GP de Singapur
FÓRMULA 1

Las sanciones que mantienen a Franco Colapinto en vilo y lo pueden adelantar 2 puestos tras la clasificación del GP de Singapur

Brian Castaño reveló los tres boxeadores a los que se quedó con las ganas de enfrentar: “Me quería agarrar a piñas”
Polideportivo

Brian Castaño reveló los tres boxeadores a los que se quedó con las ganas de enfrentar: “Me quería agarrar a piñas”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo