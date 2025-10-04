Mientras lo critican en México, Fernando Gago reivindicó su ciclo en Boca: “Perdí con River, pero saqué el 70% de los puntos”

Fernando Gago no atraviesa un buen momento en Necaxa. Su equipo acumula tres derrotas consecutivas y marcha 16° de 18 en la Liga MX, un presente que lo deja en el ojo de la tormenta. A la hora de enfrentar a la prensa, el entrenador reivindicó su paso por Boca Juniors.

Todo comenzó cuando cuando un periodista aseguró que su salida del Xeneize fue por los resultados, a lo que respondió: “70% de puntos. Sí, perdí un clásico, pero saqué el 70% de puntos. Hay una estadística, no te estoy mintiendo. ¿Perdí con River? Perdí con River. 70% de puntos“.

“Vos me querés hacer una pregunta y yo te la estoy respondiendo con un dato. La pregunta que me acabas de hacer no es cierta. Dijiste que en Boca me fui por resultados y saqué el 70% de puntos“, aseguró Pintita, que finalizó su ciclo en el club de la Ribera luego de la derrota 1 a 0 en el Monumental el 27 de abril.

Y continuó: “Es muy fácil hablar sobre el resultado. Yo he jugado en toda mi carrera más de 70 torneos y solo gané 17. Un fracasado, porque gané 17 de 70, no sirve. Me lesioné cinco veces, pero en ese momento no vieron que yo volví las cinco”.

“Creo que la vida, si nos basamos en resultado, es muy fácil. Por ahí podemos tener visiones distintas de lo que es jugar bien o de cual es el mejor equipo. Yo no considero que el que gana es el mejor“, cerró.

Los números de Fernando Gago en Necaxa y Boca

Desde que arribó a Necaxa, en julio de este año, Fernando Gago dirigió un total de 14 partidos: consiguió apenas 3 victorias, 3 empates y sufrió 8 derrotas. Su contrato caduca a mediados de 2026, pero es muy cuestionado tanto por los hinchas como por la prensa mexicana.

Su ciclo en Boca Juniors se cerró con 30 encuentros dirigidos, con un saldo de 17 partidos ganados, 5 empatados y 8 perdidos, con 48 goles a favor y 28 en contra. Allí, sufrió derrotas durísimas como la del Superclásico y la eliminación ante Alianza Lima en la Fase 2 de la Copa Libertadores.

