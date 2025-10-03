Úbeda borró a un cuestionado por los hinchas y planea el once de Boca vs. Newell’s con los regresos de Cavani y Zeballos

Este domingo a la tarde-noche, Boca recibe a Newell’s por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025, con el objetivo puesto en volver a la senda de las victorias luego de acumular tres fines de semana negativos. Para este partido trascendental de cara a la recta final, Claudio Úbeda recibió dos grandes noticias pero también tomó fuertes decisiones respecto al plantel que lidera actualmente.

Por motivos de salud, Miguel Ángel Russo está transitando su respectiva recuperación y mientras tanto es su principal colaborador el que está a cargo desde hace una semana, por lo que ya estuvo en el banco de suplentes el pasado sábado en la derrota ante Defensa y Justicia. Esta semana también diagramó las prácticas y todo indica que volvería a ser el DT contra la Lepra.

Lo cierto es que Edinson Cavani y Exequiel Zeballos vuelven a la lista de concentrados para enfrentar a Newell’s en La Bombonera. Mientras que el delantero uruguayo dejó atrás la distensión en el psoas y está ultimando detalles para estar en óptimas condiciones, el joven extremo regresa tras haber sido marginado en la nómina anterior por “decisión” del director técnico.

Exequiel Zeballos y Edinson Cavani, delanteros de Boca Juniors.

Eso no es todo porque Úbeda tomó la decisión de borrar a Frank Fabra. Teniendo en cuenta que el colombiano culmina su contrato vigente a finales de este año y no suma minutos de juego desde hace tiempo, el integrante del cuerpo técnico determinó que no sea convocado para este compromiso y se estima que cada vez pierda más terreno en la consideración del club.

Además, no hay que olvidar la importante ausencia de Carlos Palacios. Según informó el parte médico oficial emitido por la institución, el chileno padece una “distensión del músculo pectíneo izquierdo” que lo margina de las canchas durante varias semanas. Vale resaltar que ya ser perdió el cotejo ante Defensa y Justicia y no está asegurada su vuelta para el próximo fin de semana.

En definitiva, el regreso de Cavani pone una nueva duda dentro del equipo titular que empezará frente a Newell’s este domingo en La Bombonera. Bien se sabe que Zeballos vuelve a ser una alternativa sustancial para intentar cambiar el curso del encuentro, como solía hacerlo últimamente. Luego las dudas de Úbeda y el cuerpo técnico pasan por el reemplazante de Palacios, aún sin dueño.

Frank Fabra, defensor colombiano de Boca, que fue marginado de los convocados.

El posible 11 de Boca ante Newell’s

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Alan Velasco o Williams Alarcón o Ander Herrera; Miguel Merentiel, Milton Giménez o Edinson Cavani.

