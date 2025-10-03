Es tendencia:
Boca Juniors

Ander Herrera, ante la posibilidad de redimirse en Boca durante la ausencia de Leandro Paredes

El mediocampista ocuparía el lugar del campeón del mundo cuando vaya a representar al combinado nacional en la fecha FIFA de octubre.

Por Nahuel De Hoz

Ander Herrera, mediocampista español de Boca Juniors.
En medio de este presente de incertidumbre, Boca tiene el foco puesto en los próximos partidos por el Torneo Clausura 2025, donde solamente sirve ganar para escalar posiciones en el campeonato pero también en la tabla pensando en la clasificación a la Copa Libertadores. Sin embargo, ya sabe que perderá a Leandro Paredes debido a la convocatoria a la Selección Argentina.

Es que el combinado albiceleste jugará dos amistosos internacionales el 10 y 13 de octubre y, como no podía ser de otra manera, el campeón del mundo integra la nómina de Lionel Scaloni. A raíz de esto, el mediocampista no podrá estar en el encuentro que el Xeneize se medirá frente a Barracas Central el sábado 11 y no se descarta que además se pierda el siguiente ante Belgrano de Córdoba.

Lo cierto es que Ander Herrera ocuparía el lugar de Paredes en la mitad de la cancha durante la fecha FIFA. Con la clara intención de redimirse y ganarle la confianza del cuerpo técnico como así también de los hinchas que se ilusionaron con su llegada a principios de la temporada, el español sería el dueño del mediocampo durante la ausencia del experimentado volante central.

Ander Herrera, futbolista español de Boca Juniors en La Bombonera.

Si bien el pasado fin de semana en la derrota ante Defensa y Justicia el europeo ya volvió a sumar minutos de juego durante el segundo tiempo y lo mismo se espera que suceda este domingo contra Newell’s, frente a Barracas Central sería titular. Allí, al igual que suele hacer Leandro, compartiría la zona núcleo con Rodrigo Battaglia para dividirse las tareas correspondientes.

Cabe destacar que después de la lesión muscular que sufrió ante Benfica en el debut del Mundial de Clubes, Herrera tardó tres meses en regresar a las canchas. Aunque ya estaba recuperado un tiempo antes, Miguel Ángel Russo determinó que debía hacer una especie de ‘mini-pretemporada’ para estar verdaderamente en óptimas condiciones y volver a contar con él.

Desde su arribo al Xeneize aprincipios de 2025, Ander se perdió 25 partidos por lesión. En lo que va del año sufrió 5 cuestiones musculares distintas que lo marginaron del césped la mayor parte del tiempo. Luego, cuando estuvo a disposición, disputó 10 encuentros siendo 7 de ellos como titular y los restantes ingresando desde el banco de suplentes. Todavía no tiene goles ni asistencias.

Ander Herrera, mediocampista español de Boca Juniors. (Getty Images)

Los próximos partidos de Boca

  • 5 de octubre: Boca – Newell’s | Torneo Clausura 2025
  • 11 de octubre: Barracas Central – Boca | Torneo Clausura 2025
  • 19 de octubre: Boca – Belgrano | Torneo Clausura 2025
  • 2 de noviembre: Estudiantes – Boca | Torneo Clausura 2025
  • 9 de noviembre: Boca – River | Torneo Clausura 2025
