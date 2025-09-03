Miguel Ángel Russo continuará internado: el estado de salud del técnico de Boca

Este martes, Miguel Ángel Russo, experimentado director técnico de Boca Juniors, debió hacerse presente en una clínica privada como consecuencia de un inconveniente relacionado con su salud. Se trató de un cuadro general que venía aquejándolo desde hace días y que lo obligó a interrumpir sus tareas habituales como entrenador Xeneize.

Así las cosas, el estratega de 69 años de edad quedó internado en la Fundación Fleni por controles relacionados con una infección urinaria. Por carácter transitivo, el ex entrenador de Rosario Central, entre otros equipos, recibió medicación para combatir dicha afección y terminó quedando internado, pasando la noche del martes en el mencionado establecimiento.

Luego, ya durante la jornada de miércoles, el estado general de Russo mejoró, aunque, según pudo averiguar Bolavip, se tomó una determinación integral de que permanezca internado por 24 horas más. Por ende, el director técnico de Boca también pasará la noche en la Fundación Fleni para luego ser analizado durante el jueves.

El objetivo de los médicos es continuar efectuando un seguimiento minucioso y aguardar que la infección baje en su totalidad para poder darle el alta. Así las cosas, si este jueves amanece presentando un cuadro favorable, existe la posibilidad concreta de que al mediodía pueda marcharse de la clínica. Sin embargo, los doctores serán quienes definan.

Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca.

Hay que destacar que Russo está viéndose analizado y evaluado de manera permanente por los médicos para que los detalles sobre su evolución y su progreso sean permanentes y precisos. Su misión es irse lo más rápido posible, pero la recomendación de los profesionales es que permanezca internado, al menos, hasta el jueves.

La bacteria encontrada en el entrenador que condujo a Boca hacia su última conquista en la Copa Libertadores de América, allá por el año 2007, no es la más fácil de combatir con los antibióticos correspondiente. Por ende, los médicos no tienen ninguna intención de que continúe con tratamiento ambulatorio, fundamentalmente contemplando su cuadro general.

Naturalmente, desde Boca no tienen ninguna intención de apurar el alta de Russo y de volver a contar con su presencia en los entrenamientos. Por el contrario, el deseo de la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme es que el destacado entrenador pueda recuperarse de la mejor manera posible para dejar atrás este nuevo susto.

La recomendación médica que le hicieron a Miguel Russo tras los estudios

Una vez corroborada la infección urinaria e indicado el tratamiento a seguir para dejarla atrás, según informó Planeta Boca Juniors, Miguel Ángel Russo recibió un claro consejo por parte del cuerpo médico de la Fundación Fleni: no someterse a las bajas temperaturas que azotarán al AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) durante los próximos días.

Por lo tanto, habrá que ver qué decisión toma respecto a su presencialidad en los entrenamientos del plantel profesional, que se llevarán a cabo en el predio de Ezeiza. A esta hora, no está garantizada su presencia en el campo de juego de Boca Predio. Mientras tanto, Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez fueron designados para ocupar su lugar.

