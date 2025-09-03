Miguel Ángel Russo, ausente en el entrenamiento de Boca: quiénes son los dos técnicos que se hicieron cargo

A raíz de la internación de Miguel Ángel Russo que se sometió a estudios clínicos de rutina por una infección urinaria, no pudo presenciar el entrenamiento de este jueves. Por ese motivo, sus principales colaboradores se hicieron cargo del plantel profesional de Boca y llevaron a cabo la práctica del día después de las dos jornadas de descanso que otorgaron tras vencer a Aldosivi el pasado domingo.

Como este fin de semana no hay partidos del fútbol argentino por la doble fecha FIFA de Eliminatorias Sudamericanas, el cuerpo técnico diagramó que los jugadores tengan lunes y martes libres para que estén con sus familias y puedan descansar luego de las tres victorias al hilo. Este miércoles por la tarde, en el predio de Ezeiza, volvieron a la acción pero sin el entrenador.

Lo cierto es que Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez lideraron el entrenamiento de Boca. Sin Russo, sus ayudantes de campo más cercanos estuvieron a cargo de los futbolistas mientras se aguardan novedades positivas para que este jueves pueda estar presente al frente de la práctica. Así las cosas, ambos colaboradores se pusieron el buzo y actuaron de técnicos de manera momentánea.

Miguel Ángel Russo, junto a Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez durante una práctica de Boca Juniors. (Foto: Olé)

De todas formas, no es una gran novedad porque puede apreciarse con claridad en cada uno de los compromisos del Xeneize que tienen mucha injerencia en la toma de decisiones y principalmente en comunicarles las decisiones a los jugadores. En el caso de Úbeda, está más ligado a las cuestiones tácticas y Rodríguez a los reclamos por alguna falencia en determinada acción de partido.

Durante la sesión vespertina, el cuerpo técnico recibió tres buenas noticias. En primer lugar, Ander Herrera volvió a entrenar a la par de sus compañeros después de más de dos meses de recuperación y posterior puesta a punto en el aspecto físico. Teniendo en cuenta que todavía falta más de una semana para la visita a Rosario Central, hay grandes chances de que el español esté disponible.

Además, Ayrton Costa participó del fútbol reducido sin ningún problema, a pesar de que terminó el cotejo contra Aldosivi con problemas físicos y fuertes dolores. Como si eso no alcanzara, Marco Pellegrino realizó trabajos de campo con pelota. Esta es una señal muy positiva porque los tiempos de recuperación marchan de gran manera y podría regresar a las canchas antes de lo esperado.

Ander Herrera, mediocampista español de Boca Juniors en La Bombonera. (Getty Images)

Los próximos partidos de Boca

14 de septiembre: Rosario Central – Boca | Torneo Clausura 2025

21 de septiembre: Boca – Central Córdoba | Torneo Clausura 2025

27 de septiembre: Defensa y Justicia – Boca | Torneo Clausura 2025

5 de octubre: Boca – Newell’s | Torneo Clausura 2025

12 de octubre: Barracas Central – Boca | Torneo Clausura 2025

