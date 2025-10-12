Milton Delgado, la buena noticia para Boca que le deja el Mundial Sub 20

Con la victoria 2 a 0 ante la Selección de México, la Selección Argentina avanzó a la semifinal del Mundial Sub 20 de Chile, instancia en la que se medirá frente a la Selección Colombia, que viene de hacer lo propio al eliminar a España por 3 a 2 en cuartos de final.

Una de las grandes figuras del equipo comandado por Diego Placente es Milton Delgado, el volante central de Boca que perdió terreno en el último tiempo en el primer equipo ante la llegada de Leandro Paredes, y que se convirtió en una buena noticia para Claudio Úbeda y su CT.

A lo largo del certamen, el volante central se convirtió en una pieza clave para Placente, debido a que fue titular en los cinco encuentros del certamen y en todos completó los 90 minutos. Además, aportó una asistencia en la victoria ante Australia y otra en la goleada con Nigeria.

Luego de la finalización de la participación de Argentina en este certamen, Delgado deberá volver a sumarse a los entrenamientos del equipo comandado por Úbeda y podrá convertirse en una buena variante en la mitad de la cancha, teniendo en cuenta las variantes que tiene a disposición el DT.

Teniendo en cuenta la fecha FIFA de noviembre, Boca volverá a perder a Leandro Paredes. De esta manera, Delgado podrá pelear por un lugar como titular para reemplazar al ex Roma y compartir la mitad de la cancha junto a Rodrigo Battaglia, el otro mediocampista central.

Además, como las variantes en este puesto suelen ser Ander Herrera, quien sufrió diversas lesiones musculares, y Williams Alarcón, quien también hace las veces por la banda, Delgado puede darle distintas características como volante central de corte y primer pase en salida.

Por último, también puede darle otra variante ante la poca cantidad de centrales a disposición, ya que Battaglia podría bajar a la zaga central en caso de que así lo decida Úbeda, y de esta manera Delgado podría ocupar el doble cinco junto a Paredes.

En lo que va de la segunda parte de la temporada, el volante central de 20 años solamente fue titular ante Huracán por el Torneo Clausura. En aquella oportunidad, jugó suelto y fue Paredes quien quedó como tapón, en un intercambio de roles, ya que Delgado suele jugar en una posición más defensiva.

Así las cosas, el buen rendimiento que mostró el volante en el último tiempo es una gran noticia para el cuerpo técnico de Úbeda, ya que recuperará a un futbolista que puede darle variantes en una zona sensible del campo de juego, en la que además tiene poco recambio.

Los números de Milton Delgado en la temporada

Con la camiseta de Boca, el mediocampista central de 20 años lleva disputados un total de 17 partidos en lo que va de la temporada, divididos entre Torneo Clausura, Torneo Apertura y Fase Previa de Copa Libertadores. En los mismos, aportó una asistencia y recibió dos tarjetas amarillas.

