Revelan qué será del futuro de Claudio Úbeda como director técnico de Boca: “Decidirá el club”

La pérdida de Miguel Ángel Russo fue muy dura para todo el mundo Boca. El entrenador perdió la vida el pasado miércoles y el dolor sigue. La despedida fue masiva en La Bombonera, hubo miles y miles de hinchas del Xeneize, pero también de muchos otros clubes que quisieron rendirle homenaje a un caballero, un hombre que trascendió camisetas y dejó su legado.

Ahora es momento de reflexionar y de honrar su memoria, más adelante ya habrá tiempo para pensar en el futuro. Ante Defensa y Justicia y Newell´s, Claudio Úbeda -ayudante de campo de Miguel- fue el entrenador principal y lo tuvo a Juvenal Rodríguez -también integrante del cuerpo técnico de Russo- como colaborador.

Úbeda seguirá en Boca, al menos hasta diciembre

El propio Juvenal Rodríguez dialogó con el medio colombiano VBar Caracol y fue consultado respecto al sucesor de Miguel Ángel Russo en Boca. Su respuesta fue contundente: “Claudio será el nuevo técnico, yo estaré como asistente seguramente hasta que termine este torneo. Luego ya después decidirá el club, las directivas, cuál es el camino, pero por ahora estaremos continuando con el legado de Miguel hasta diciembre“. Cabe destacar que en los próximos días habrá una reunión con la dirigencia para ver si se suma un nuevo ayudante de campo al cuerpo técnico que ahora encabeza Úbeda.

¿Qué le queda a Boca?

El Xeneize se medirá el próximo sábado ante Belgrano de Córdoba en La Bombonera, luego visitará a Estudiantes de La Plata, para finalmente cerrar su participación en la fase regular del Torneo Clausura don dos partidos en condición de local: ante River y Tigre. Cabe destacar que también tendrá que jugar el partido postergado de este sábado ante Barracas Central, resta saber la fecha exacta del mismo.

Boca en las tablas

Luego del comienzo de la fecha 12, Boca se encuentra tercero en la Zona A del Torneo Clausura con 17 unidades -aunque también con un partido menos- mientras que en la tabla anual, la que da cupo a las copas internacionales de 2026, el Xeneize está en el segundo puesto con 50 puntos, tres menos que Rosario Central.

