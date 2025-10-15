Tras la partida de Chiquito Romero, las 12 salidas que planifica Boca en el corto plazo

“Para mí no es un chau, sino hasta luego. Algún día volveré“. Con esa frase, Sergio Romero se despidió de manera pública de Boca, cuando salía del predio por última vez antes de incorporarse a las filas de Argentinos Juniors como flamante refuerzo de último momento. El arquero con pasado en la Selección será nuevo jugador del Bicho para suplantar al Ruso Rodríguez, quien sufrió una grave lesión en su rodilla.

Ya sin Chiquito, puertas adentro del club de la Ribera empiezan a evaluar posibles bajas que seguirán dándose en el corto plazo dentro del plantel que armó Boca para este 2025. Sea de manera libre a fin de año, con un traspaso cuando se abra el mercado de pases o mediante préstamos, se anticipan aproximadamente entre 10 y 12 salidas durante los próximos meses en el Xeneize.

Los primeros jugadores que seguirán el rumbo de Chiquito Romero y se irán de Boca en escasas semanas serán los tres a los que se les vence el contrato a fin de año: Cristian Lema, Frank Fabra e Ignacio Miramón. A este último, en realidad, se le expira la cesión de 18 meses que acordó el Xeneize con el Lille francés, por lo que el volante central regresará a tierras galas. Los dos defensores, en cambio, se irán con el pase en su poder el 31 de diciembre.

Luego, aparecen los casos de los futbolistas con los que Boca apunta a hacer caja, o mínimamente desprenderse al no ser tenidos en cuenta en los últimos meses de competencia. Exequiel Zeballos es el principal apuntado a ser vendido, ya que corría de atrás en la consideración de Miguel Ángel Russo y lo mismo sucede con Claudio Úbeda. Además, su contrato vence en diciembre del 2026, por lo que el próximo mercado de pases es el último en el que el Xeneize podría traspasarlo sin correr el riesgo de perderlo como agente libre.

Similar al caso del Chango, aparecen las situaciones actuales de Agustín Martegani, Lucas Janson, Luis Advíncula y Lucas Blondel. Los 4 se encuentran relegados y buscan sumar minutos durante el 2026, algo que en Boca no tienen garantizado. A pesar de los rumores que se instalaron desde Perú sobre unas negociaciones entre Alianza Lima y Advíncula, todavía no existen contactos formales por ninguno de los “transferibles” que tiene el club de la Ribera en el plantel.

Por último, se encuentran los casos de los juveniles que seguramente saldrán a préstamo. Sin lugar en el primer equipo, y con edad suficiente para dar el salto de la Reserva, jugadores como Camilo Rey Domenech, Mateo Mendia, Joaquín Ruiz y Santiago Dalmasso podrían continuar sus respectivas carreras en otro club a modo de cesión, para adquirir rodaje y experiencia profesional fuera de Boca, para en su regreso luchar por un lugar en la primera.

Así las cosas, estos 12 futbolistas podrían seguir el camino de Sergio Romero y salir del Club Atlético Boca Juniors en los meses venideros.

El caso de Javier García

El veterano arquero de Boca tiene contrato vigente hasta diciembre de 2025, pero así como sucedió en la temporada anterior, su futuro se mantiene como una incógnita que se resolverá cerca de fin de año.

Hoy, el Xeneize cuenta con Javi García como tercer arquero, Leandro Brey como suplente y Agustín Marchesín como el titular, pero no se descarta que este sea un puesto a reforzar en 2026. El ex Racing y Tigre podría renovar antes que finalice su vínculo, o bien podría optar por marcharse libre a sus 38 años.

Sergio Romero se fue de Boca: los números de su ciclo

Desde su arribo al Xeneize, el ex Manchester United disputó un total de 88 partidos oficiales entre los que le convirtieron 78 goles y logró mantener la valla invicta en 36 oportunidades.

Su único título fue la Supercopa Argentina 2022, donde el arquero titular fue Javier García. Si bien no valió una estrella, Chiquito fue clave la Copa Libertadores 2023, donde Boca alcanzó la final tras avanzar tres series de penales consecutivas con él como figura.

