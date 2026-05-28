Por qué no juegan Miguel Merentiel y Ayrton Costa en Boca vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores

Ni el central ni el delantero serán de la partida en el último partido del semestre. El motivo.

Boca se juega su continuidad en la Copa Libertadores ante Universidad Católica y ya tiene 11 confirmado. Claudio Ubeda definió la alineación inicial del Xeneize, que contará con las ausencias de dos piezas importantes como Miguel Merentiel y Ayrton Costa.

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Por el lado del defensor, su ausencia se debe a que en el último encuentro recibió su tercera tarjeta amarilla en la competencia. Es por eso que, mientras cumple con la fecha de suspensión, su lugar será ocupado por Marco Pellegrino.

Por su parte, Miguel Merentiel salió del 11 inicial por un pequeño desgarro en el sóleo de la pierna derecha. De todas formas, estará en el banco de suplentes. Mientras tanto, quien se ganó el puesto ante su baja es Exequiel Zeballos.

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La formación de Boca vs. Universidad Católica

Boca saldrá a la cancha con Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Exequiel Zeballos y Milton Giménez.

En el banco de suplentes, esperarán su oportunidad Javier García, Nicolás Figal, Marcelo Weigandt, Juan Barinaga, Williams Alarcón, Agustín Martegani, Tomás Belmonte, Kevin Zenón, Alan Velasco, Ángel Romero, Miguel Merentiel y Lucas Janson.

Qué necesita Boca para clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores

La ecuación para el Xeneize es clara porque depende de sí mismo. Está obligado a ganarle a Universidad Católica de Chile para avanzar a la siguiente ronda. En caso de empatar o perder quedará en el tercer puesto y de esta manera quedará marginado a la Copa Conmebol Sudamericana.