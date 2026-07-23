Por qué Boca juega la Copa Sudamericana 2026

El Xeneize hace su estreno en esta edición del certamen internacional de segundo orden en Sudamérica.

Luego de la clasificación a 8avos de final de la Copa Argentina en el reestreno oficial del Vasco Arruabarrena como entrenador, Boca vuelve al ruedo internacional antes de debutar por el Torneo Clausura este fin de semana.

Sin embargo, a diferencia de lo que fue el primer semestre, el Xeneize participará de la Copa Sudamericana y no de la Libertadores. Este reestreno en el certamen continental de segundo orden se dará ante O’Higgins de Chile, en La Bombonera.

El motivo por el que Boca jugará la Sudamericana este semestre es porque quedó tercero en su grupo en la Libertadores 2026, por detrás de Univesidad Católica y Cruzeiro, por lo que fue eliminado de la competencia y derivado a competir en la Sudamericana desde la instancia de playoffs de octavos de final.

Miguel Merentiel, delantero de Boca.

Cabe destacar que su rival en esta instancia inicial, el rival será el O’Higgins chileno y en octavos de final espera el sorpresivo Recoleta paraguayo, que se cargó en fase de grupos a San Lorenzo.

Posibles alineaciones de Boca y O’Higgins

BOCA: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes; Leonel Flores, Tomás Aranda, Sebastián Villa; y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

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O’HIGGINS: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela, Luis Pavez; Martín Sarrafiore, Felipe Ogaz; Juan Leiva; Francisco González, Thiago Vecino y Bastián Yánez. DT: Lucas Bovaglio.

El equipo arbitral

Andrés Matonte será el árbitro principal.

Christian Ferreyra estará en el VAR.

A1: Martín Soppi

A2: Horacio Ferreiro

4️to: José Burgos

AVAR: Richard Trinidad

*Todos los designados, de nacionalidad uruguaya.

El cuadro de la Sudamericana