Luego de un primer año cargado de lesiones, Ander Herrera renovó su contrato con Boca Juniors tomando un acuerdo con menos dinero asegurado y más objetivos por cumplir. El volante atraviesa un destacado pasaje, afianzado como uno de los primeros relevos en esa zona de la cancha.

Su amor por el Xeneize lo trajo hasta la Ciudad de Buenos Aires y, ya con la azul y oro en el pecho, no deja de ser un embajador del club de la Ribera. Este fin de semana recibió a un destacado futbolista desde el exterior, que se dio el lujo de conocer La Bombonera.

Se trata de Rafinha Alcántara, el futbolista surgido de Barcelona, hermano de Thiago Alcántara, otra estrella del deporte de la redonda. El jugador retirado, de apenas 33 años, visitó la capital de Argentina y este domingo publicó una serie de fotos de sus vacaciones.

“Qué viaje con los de siempre”, publicó el ganador de la Champions League 2015 junto a Lionel Messi con el combinado catalán. Fotos con amigos en el Obelisco, la Casa Rosada e incluso en una parrilla graficaron el motivo de estos días de descanso.

Sin embargo, los hinchas de Boca invadieron su publicación al ver dos de las imágenes. Es que Rafinha publicó una foto de La Bombonera desde afuera, pero también retrató su encuentro con Ander Herrera, con quién compartió equipo en Paris Saint-Germain.

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