A dos partidos del final de su contrato con el club italiano, el campeón del mundo definirá su futuro junto a un experimentado agente que tiene relación con el Xeneize.

A los 32 años, Paulo Dybala se encuentra ante una de las decisiones grandes en su carrera. El volante ofensivo finaliza su contrato con Roma el 30 de junio y tiene la posibilidad de firmar como jugador libre con el equipo que desee. Allí aparece Boca Juniors, el club del cual es hincha.

El surgido de Instituto tiene a millones de futboleros esperando que se ponga por primera vez la camiseta azul y oro. Por otro lado, Roma le ofrece la continuidad con una reducción de salario y salir de ahí no sería una decisión fácil de tomar por la fuerte relación que logró forjar en sus cuatro temporadas en el club.

En medio de ese panorama, Dybala compartió este miércoles un importante anuncio que afectará en la resolución de su futuro. La Joya confirmó que Kristian Bereit es su nuevo representante, justo cuando está a punto de tomar una decisión crucial sobre su carrera.

La noticia que compartió el campeón del mundo en Qatar 2022 también se puede tomar como un guiño a Boca Juniors. Es que el agente inglés tiene vínculos con el Xeneize por numerosas operaciones en los últimos años, además de representar a jugadores en el plantel de Claudio Úbeda.

Los lazos de Kristian Bereit con Boca

El agente británico maneja la representación de tres de los actuales futbolistas de Boca Juniors. Santiago Ascacíbar es el último jugador que llevó a La Bombonera y cuenta en su cartera además con Tomás Belmonte y el joven Gonzalo Gelini, de apariciones en la primera parte del año.

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Pero también actuó en operaciones como los fichajes de figuras de la talla de Sergio Romero, Marcos Rojo y Ander Herrera, con quien tiene una gran relación, tal como lo demuestran en redes sociales. También participó en la venta de Aaron Anselmino a Chelsea.

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