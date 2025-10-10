Es tendencia:
Reunión inminente con Riquelme: incertidumbre por la continuidad de Claudio Úbeda en Boca

El presidente le ofrecerá la continuidad al ayudante de Russo hasta fin de año. El cuerpo técnico definirá si está con fuerza y ganas de seguir.

Por Joaquín Alis

En el medio del dolor por la muerte de Miguel Ángel Russo, Juan Román Riquelme tendrá una reunión clave con Claudio Úbeda sobre el futuro del banco de Boca. El fin de semana será fundamental para conocer la postura del ayudante del entrenador y de todo su cuerpo técnico.

Según pudo saber BOLAVIP, el presidente le ofrecerá la continuidad hasta fin de año al Sifón y a todo su CT. Sin embargo, el “sí” no es tan seguro como se esperaba: serán horas decisivas para el equipo de trabajo de Miguel, que deberá definir si está con fuerza y ganas de seguir al frente del primer equipo.

En el caso de aceptar, el día a día para el plante será similar: Úbeda estaría a cargo, con Juvenal Rodríguez de ayudante y Adrián Gerónimo en la preparación física. Por supuesto, la última palabra la tendrá el propio Sifón, que pasaría a ser el responsable de todas las decisiones futbolísticas, al menos hasta fin de año.

Riquelme confía en Úbeda y todo el staff que llevó Miguel para intentar conseguir el objetivo de clasificar a la Copa Libertadores 2026 e intentar salir campeón del Torneo Clausura. La decisión de buscar un nuevo técnico podría precipitarse si deciden dar un paso al costado este fin de semana.

Los números de Claudio Úbeda como entrenador

Si bien en los últimos años se dedicó a ser ayudante de campo, Úbeda tuvo un largo recorrido como entrenador principal. Sumando sus pasos por Huracán, Independiente Rivadavia, Boca Unidos, Racing (como interino) y la Selección Argentina Sub 20, son 143 partidos dirigidos.

El saldo del Sifón es de 36 victorias, 35 empates y 40 derrotas. La sumatoria de goles de sus equipos dan 140 a favor y 136 en contra. En los últimos dos partidos que estuvo a cargo en el Xeneize, cayó 2-1 ante Defensa y Justicia y goleó 5-0 a Newell’s.

Los próximos partidos de Boca

  • SUSPENDIDO: Barracas Central – Boca | Torneo Clausura 2025
  • 18 de octubre: Boca – Belgrano | Torneo Clausura 2025
  • 2 de noviembre: Estudiantes – Boca | Torneo Clausura 2025
  • 9 de noviembre: Boca – River | Torneo Clausura 2025
  • 16 de noviembre: Boca – Tigre | Torneo Clausura 2025
