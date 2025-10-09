La contundente decisión de Claudio Úbeda con el plantel de Boca tras el último adiós a Miguel Ángel Russo

No caben dudas que las últimas horas en el mundo fútbol fueron realmente tristes. El doloroso fallecimiento de Miguel Ángel Russo generó un impacto incalculable en Argentina y Sudamérica debido al inmenso legado que dejó en el deporte. En ese difícil contexto, Claudio Úbeda tomó una contundente decisión con el plantel de Boca, luego del último adiós al director técnico.

Cuando se reveló la trágica noticia en la tarde del miércoles, fue tal la trascendencia que traspasó absolutamente todas las camisetas y cualquier tipo de rivalidades. El entrenador del Xeneize fue una verdadera leyenda en el país por sus múltiples experiencias en distintos equipos donde dejó una gran imagen, lo cual no es casualidad y solo evidencia el aprecio que le tienen.

Lo cierto es que Úbeda decidió que el plantel de Boca tenga el viernes libre. El principal colaborador de Russo, que ahora está a cargo de los futbolistas, tomó esta tajante resolución luego de las dolorosas jornadas que atravesaron por la pérdida de Miguel. De esta manera, los jugadores regresan a la actividad este sábado en el predio que posee la institución en Ezeiza.

Los jugadores de Boca Juniors en La Bombonera.

Cabe recordar que todo el staff del Xeneize se enteró de la noticia el miércoles a la tarde, ni bien finalizó la práctica de fútbol en La Bombonera. Inmediatamente, se canceló el ensayo de este jueves por obvias razones y todo el plantel y cuerpo técnico se presentó en Brandsen 805 para asistir al último adiós a Russo. Además, se suspendió el duelo ante Barracas Central de este sábado.

A lo largo de las últimas horas, todos los jugadores se expresaron mediante las principales redes sociales. Leandro Paredes, Edinson Cavani y Rodrigo Battaglia subieron una publicación a sus cuentas de Instagram y le dedicaron palabras a Miguelo. El resto de los futbolistas compartió el posteo de Boca en sus historias y varios de ellos agregaron frases breves para el experimentado DT.

Vale resaltar que el campeón del mundo no pudo asistir al velorio porque está con la Selección Argentina en Estados Unidos para disputar dos amistosos internacionales, pero sí habló públicamente. Los otros ausentes fueron Milton Delgado y Dylan Gorosito debido a que integran el combinado nacional Sub 20 que está en plena competición de la Copa del Mundo Juvenil en Chile.

Los próximos partidos de Boca

SUSPENDIDO: Barracas Central – Boca | Torneo Clausura 2025

18 de octubre: Boca – Belgrano | Torneo Clausura 2025

2 de noviembre: Estudiantes – Boca | Torneo Clausura 2025

9 de noviembre: Boca – River | Torneo Clausura 2025

16 de noviembre: Boca – Tigre | Torneo Clausura 2025

