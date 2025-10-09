Leandro Paredes explicó por qué no viajó al velorio de Miguel Ángel Russo: “Me lo dijeron bien claro”

Durante todo este jueves, miles de personas se acercaron a la Bombonera para asistir al velatorio de Miguel Ángel Russo. Boca Juniors abrió las puertas del hall central para que los hinchas y principales referentes del fútbol argentino rindan homenaje al DT y acompañen a su familia en este duro momento.

El plantel Xeneize, junto a la dirigencia liderada por Juan Román Riquelme, fueron los primeros en asistir y participaron en una ceremonia privada antes del ingreso de los hinchas. Sin embargo, destacó la ausencia del capitán del equipo, Leandro Paredes.

El volante es uno de los convocados por Lionel Scaloni para los dos partidos amistosos que la Selección Argentina afrontará en los próximos días en Estados Unidos. Tras conocerse la noticia del fallecimiento de Russo, se especuló con un viaje de Paredes para asistir al velorio. Pero eso no ocurrió.

Al respecto, y desde Miami, el campeón del mundo dialogó este jueves por la noche con algunos medios para aclarar la situación: “Le mandé mensajes a todo el cuerpo técnico, a su mujer también. Nos pusimos a disposición, de qué hacíamos, si viajaba o no. Tomamos la decisión porque el cuerpo técnico me dijo que Miguel hubiese querido que me quede acá, que juegue, que lo homenajee jugando al fútbol. Eso fue lo que decidimos”.

“Me lo dijeron bien claro. Él se hubiera enojado mucho si hubiese dejado la concentración para estar ahí. Él hubiese querido que lo represente mañana de la mejor manera. Trataré de hacerlo jugando al fútbol”, se extendió, palpitando el cruce de este viernes ante Venezuela.

Paredes reveló cómo se enteró de la muerte de Russo

“La verdad que enterarse de la manera que nos enteramos fue dura, muy triste. Fue en el medio del entrenamiento. La reflexión es ver cómo la gente fue a despedirlo, cómo la gente le da cariño a su familia. Es espectacular. Estuve toda la semana pendiente de cómo estaba Miguel. Con mis compañeros, con Román, el cuerpo técnico. Desde el primer momento”, comentó el volante.

Y detalló sobre el momento de conocer la triste noticia: “A mí me lo comunicó el presidente, Chiqui (Tapia), porque justo pasábamos por ahí. Se lo habían dicho uno o dos minutos antes. Fue en el medio de un entrenamiento. El dolor fue muy grande”.

Además, habló sobre lo que rescata de los meses en los que convivieron en el Boca Predio: “Me quedo con todo. El legado que deja, la huella que el tiempo no borrará. Ganó lo más importante de este ambiente que es el respeto de todo el mundo. Yo solamente tengo palabras de agradecimiento, de respeto, de cómo nos hizo vivir el deporte, la pasión, lo que ha hecho por el fútbol argentino y el club. Me lo llevo conmigo”.

“Me llevaré muchas cosas. En uno de esos jueves en los que me hacía hacer solo 20 minutos aprovechaba para hablar de todo y yo le preguntaba cómo estaba. Él casi siempre me respondía que mientras esté en la Bombonera iba a estar bien, contento. Con la pasión con la que vivió es algo grandioso”, cerró.

