Se supo: Claudio Úbeda le dijo a Edinson Cavani qué tiene que hacer para recuperar la titularidad en Boca

El uruguayo estuvo en el banco frente a Newell's y tendrá una semana de trabajo para ganarse un lugar en el próximo partido, ante Barracas Central.

Por Bruno Carbajo

Cavani anhela ser titular con Boca ante Barracas Central.
Edinson Cavani atraviesa una semana clave en Boca. Ya dejó atrás la distensión en el sóleo derecho y está listo para volver al ruedo. Sin embargo, su regreso a la titularidad no será automático. Claudio Úbeda, técnico interino hasta el regreso de Miguel Ángel Russo, le puso una condición fundamental al Matador si quiere estar desde el arranque el próximo sábado ante Barracas Central: deberá ponerse a la par de sus compañeros en los entrenamientos.

Luego de dos partidos ausente, el delantero uruguayo estuvo en el banco de suplentes en la categórica goleada 5-0 frente a Newell’s. A pesar de que el contexto del partido se presentaba oportuno para que comenzara a sumar minutos, Úbeda prefirió no arriesgarlo y lo mantuvo al margen, en una señal de que su retorno debe ser progresivo.

La información sobre su titularidad fue revelada por el periodista Emiliano Raddi en el programa F90 de ESPN. Según el cronista, la decisión final dependerá exclusivamente del rendimiento del uruguayo en las próximas prácticas. “Yo creo que tiene muchas chances (de ser titular), por ahora no confirmado, pero tiene que sumar ritmo con sus compañeros porque hasta ahora no tuvo ningún ensayo a la par del grupo“, aseguró.

De esta manera, el ensayo formal de fútbol que el plantel realizará el próximo jueves, en La Bombonera, parece presentarse como el termómetro que definirá el rol de Cavani. Allí, el cuerpo técnico evaluará si el atacante de 38 años está en condiciones de pelear por un lugar en el once inicial o si deberá, una vez más, esperar su oportunidad desde el banco.

Una competencia interna que no da tregua

El desafío para Cavani no es menor. Durante su ausencia de tres partidos, quien ocupo su lugar para conformar una dupla ofensiva con Miguel Merentiel fue Milton Giménez. Y el ‘9’ respondió con creces: frente a Newell’s marcó dos tantos y colaboró en otros dos, siendo la figura de la cancha. Un rendimiento que parece haberle consolidado en el equipo e, inevitablemente, elevó la exigencia para el regreso del Matador.

